Промсвязьбанк

По итогам первого квартала 2019 года, согласно данным отчетности по МСФО, активы банка составляют 1,4 трлн руб., увеличившись на 12% относительно начала года. Собственные средства (капитал) составляют 149 млрд руб. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» Промсвязьбанку был присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruА–, рейтинговым агентством АКРА — кредитный рейтинг на уровне AA–(RU) с прогнозом «стабильный».

Региональная сеть Промсвязьбанка насчитывает более 300 офисов, более 10 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) и более 200 терминалов самообслуживания по всей России. Продукты и услуги представлены в подавляющем большинстве регионов, охватывающих порядка 88% населения России.