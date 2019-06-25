Петр Фрадков

В 2000–2004 годах — эксперт 1-й категории, заместитель представителя Внешэкономбанка в Соединенных Штатах Америки, начальник отдела Внешэкономбанка СССР. В 2004–2005 годах — заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточное морское пароходство». В 2005–2007 годах — заместитель директора дирекции — директор департамента, первый заместитель директора дирекции Внешэкономбанка СССР (с 8 июня 2007 года — государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»). С июня 2007 года — член правления — заместитель председателя Внешэкономбанка. С 2011 года по апрель 2018 года — председатель правления — генеральный директор ОАО «Эксар». С октября 2011 года — член правления Внешэкономбанка. С декабря 2014 года — первый заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления. С 2015 года по апрель 2018 года — генеральный директор АО «Российский экспортный центр». С апреля 2018 года по сентябрь 2018 года — УКФКБС, руководитель временной администрации ПАО «Промсвязьбанк». Сентябрь 2018 года — председатель ПАО «Промсвязьбанк».