Экс-глава Республики Алтай перешел на работу в «Росгеологию»

Бывший глава Республики Алтай Александр Бердников назначен советником гендиректора госхолдинга «Росгеология» Сергея Горькова. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к властям региона. Представители «Росгеологии» подтвердили эту информацию, указав, что господин Бердников будет заниматься взаимодействием с регионами.

Собеседник РБК в руководстве региона сказал, что с бывшим главой обсуждались разные варианты трудоустройства. По данным издания, Александр Бердников получил предложение перейти на работу в геологический холдинг 23 мая в администрации президента. В тот день Владимир Путин встретился с губернаторами-отставниками.

Назначение Александра Берндикова на должность советника главы «Росгеологии» произошло после смены руководства госхолдинга: в апреле организацию возглавил замминистра экономического развития России Сергей Горьков. Ротация в «Росгеологии» произошла на фоне скандала, связанного с бывшим топ-менеджером Русланом Горрингом. Его уволили за нарушение этического кодекса компании после появления видеозаписи со стримингового сервиса Twitch, в котором замглавы холдинга ругается матом, рассказывает о сотрудниках компании и высокопоставленных знакомых. Позже в отношении него возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Напомним, руководивший Республикой Алтай на протяжении 13 лет Александр Бердников покинул губернаторский пост в марте 2019 года. Президент назначил на должность врио главы региона члена совета директоров «Глонасс» Олега Хорохордина.

Подробнее о грядущих выборах на Алтае — в материале “Ъ-Сибирь” «Горный коэффициент понижения»

Илья Галагуз