Суд разберется в задолженностях Юрия Белойвана

Владельца сети «Корчма “Тарас Бульба”» оставили без приговора. Вердикт Юрию Белойвану должны были вынести накануне, но суд возобновил разбирательство, чтобы оценить, как подсудимый возмещает ущерб. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, ресторатор скрыл от государства 650 млн руб. Что означает возобновление разбирательства? И как бизнес смотрит на это дело? Выяснял Григорий Колганов.

По версии следствия, в ресторанах «Корчма “Тарас Бульба”» работали так называемые «ночные кассиры»: они удаляли из памяти кассовых аппаратов самые крупные чеки, тем самым занижали выручку и налогооблагаемую базу. А еще заведения крайне неохотно принимали банковские карты. И, как убедился «Ъ FM», в некоторых точках сети это практикуется до сих пор:

«Оплата у нас наличными. Карты мы не принимаем. В ближайшее время пока не будем, не знаю. К сожалению, не в курсе почему. У нас есть банкомат у входа в ресторане. И онлайн-переводов тоже нет. Только наличные».

Юрий Белойван свою вину признал, заключил сделку со следствием и заявил о готовности возместить ущерб. Обвинение запросило для него два года тюрьмы. К этому все и шло, но суд неожиданно отложил вынесение приговора, чтобы получить последнюю информацию о том, как ресторатор гасит задолженность. Случай неординарный, говорит адвокат коллеги «Хренов и партнеры» Роман Беланов, и для подсудимого это хороший знак: «Формально погашение задолженности должно учитываться судом только до назначения судебного заседания. Сейчас уже стадия предварительного заседания прошла. Если суд рассматривает вопрос о погашении ущерба на этой стадии, я бы предположил, что он может учесть момент минимизации ущерба со стороны должника при вынесении приговора. И, наверное, какую-то надежду на смягчение приговора он получить может».

Согласно материалам дела, Белойван уклонялся от налогов с 2011-го по 2014 год и недоплатил 650 млн руб. Однако с тех пор набежали пени и штрафы, и сейчас ущерб перевалил за миллиард. Подсудимый рассчитывает выплатить все за семь-десять лет, Налоговая служба настаивает на трех годах. Собеседники «Ъ FM» из числа рестораторов сомневаются, что владелец «Тараса Бульбы» в принципе потянет такую сумму — этот бизнес недостаточно маржинальный. Но защита Белойвана настроена оптимистично. Адвокат Александр Карабанов сообщил, что его клиент уже начал гасить долг перед государством, а потому не заслуживает тюрьмы: «Платежи являются формой деятельного раскаяния моего клиента, и государству выгодно, чтобы он находился на свободе. За процессом на самом деле наблюдает вся бизнес-элита, потому что в таком положении находится очень много предпринимателей.

Я надеюсь, что данный приговор не будет связан с лишением свободы».

Ресторанный бизнес действительно следит за делом Белойвана, но не потому, что сами уклоняются от налогов — сейчас это довольно сложно, констатирует руководитель агентства «РестКонсалт» Сергей Миронов. Однако предприниматель часто и сам не знает, что нарушил закон. Мягкий приговор владельцу «Тараса Бульбы» стал бы хорошим сигналом деловому сообществу: оно имеет право на ошибку. «Открыл ресторатор одно заведение, потом еще одно — другое юрлицо совершенно. Потом налоговая пришла и сказала, что вы искусственно разделили бизнес, сидели на упрощенной системе налогообложения и, мол, сейчас пересчитаем НДС. И получается огромная сумма. И тут начинается полиция, особо крупные размеры. Но ведь это экономический вопрос. Зачем прессовать людей? Все же смотрят именно с этой стороны — стоит ли вообще развивать свой бизнес при таких условиях».

Сам Юрий Белойван на процессе говорил, что уже понес достаточное наказание: за время разбирательства у него распалась семья и умер отец. Суды в России редко учитывают подобные обстоятельства, но это дело не обходится без сюрпризов.

Следующее заседание по делу Юрия Белойвана назначено на 27 июня. По словам адвоката, ресторатор уже погасил около 10 млн руб. долга перед государством. Еще 100 млн находится на его счетах, и он готов внести их в казну.