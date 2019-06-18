РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина. В последние годы Россия последовательно сокращала свои инвестиции.

В данных ведомства отмечено, что из $12,136 млрд $5,832 млрд приходятся на долгосрочные бумаги и $6,304 — на краткосрочные.

В марте Россия также сократила объем своих вложений в госбумаги. Пик российских вложений в гособлигации США фиксировался в феврале 2013 года: тогда они достигали $164,3 млрд. Вывод резервов из американских гособлигаций Россия начала в 2014-м на волне возникших геополитических сложностей. В августе 2018 года Россия снизила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума.