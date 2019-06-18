Чемодановке прописали соцобеспечение

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поручил правительству Пензенской области в кратчайшие сроки разработать программу улучшения социально-экономической ситуации в селе Чемодановка, где на прошлой неделе в ходе массовой драки между русским и цыганским населением был убит местный житель. Господин Комаров также поручил ежедневно докладывать ему об обстановке в селе. Депутаты отмечают, что проблемы сел региона решаются локально только после масштабных событий.

В минувшее воскресенье полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Пензу, где провел совещание, посвяще нное урегулированию ситуации в селе Чемодановка. Господин Комаров потребовал ежедневно докладывать ему о расследовании уголовного дела и мерах обеспечения общественной безопасности в селе.

«Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем»,— отметил Игорь Комаров.

Полпред также заявил о необходимости в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования.

Днем ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время визита в Чемодановку уже заявил, что правительство «выявит болевые точки» села. По его словам, уже принято решение о ремонте дороги из села до трассы М5, будет решаться вопрос об улучшении автобусного сообщения в населенным пунктом. В следующем году планируется ремонт Заречной улицы, освещение улиц и ревизия водопроводных сетей села.

Напомним, власти обратили особое внимание на проблемы села после того, как местные жители, возмущенные убийством в ходе массовой драки живущими в Чемодановке цыганами сельчанина Владимира Грушина, перекрыли трассу М5.

Как писал „Ъ“, массовая драка между русским и цыганским населением Чемодановки случилась 13 июня, после того как днем ранее молодые цыгане приставали к девушкам и угрожали им насилием. В четверг вечером около 22 часов, когда группа мужчин пришла к улице, где компактно проживали цыгане, их встретили с ножами, топорами, битами и кусками шифера. В потасовке на улице Кузнецова участвовали более сотни человек, было разбито несколько припаркованных во дворах автомобилей, серьезные травмы получили пять человек, двое из которых были госпитализированы, Владимир Грушин скончался следующим вечером.

В пятницу, 14 июня, по селу распространился слух, что в Чемодановку на разборки едут цыгане из всех соседних населенных пунктов и регионов. В 18 часов около тысячи местных жителей вышли к зданию сельского Дома культуры с требованием наказать виновных в массовой драке. Жители требовали выселить из села представителей цыганской диаспоры.

Прибывшие в Чемодановку губернатор области Иван Белозерцев и и.о. начальника УМВД по Пензенской области Вадим Ковтун попытались успокоить сельчан. Часть участников схода, недовольных выступлением губернатора и руководителя регионального УМВД, направились к трассе М5 «Урал» и перекрыли ее. Лишь ближе к полуночи сотрудникам ОМОНа удалось оттеснить жителей с трассы и восстановить движение. Несколько человек были задержаны, но вскоре отпущены.

По факту происшедшего 13 июня в Чемодановке Главное следственное управление СКР, которому переданы материалы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, расследует уголовные дела по п. «ж», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «ж», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уже задержаны 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке. Один из них, по данным следствия, подозревается в убийстве.

Вчера губернатор области Иван Белозерцев заявил, что обстановка в Чемодановке стабилизировалась, основные силы полиции выведены. В селе осталось 20 полицейских.

Вчера стало известно, что все цыгане выехали из Чемодановки и соседнего села Лопатки. В правительстве области подчеркивают, что люди уехали добровольно.

Депутат законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев отмечает, что только после трагедии в селе власти обратили внимание на ситуацию в Чемодановке. «Выяснилось, что в селе несколько лет назад ликвидирован опорный пункт полиции, потенциально взывоопасную ситуацию просмотрела местная администрация, управление внутренней политики области. Но проблемы решаются локально. Возможно, конкретно для этого села произойдут положительные изменения, но, к сожалению, для других сел вряд ли что-то поменяется»,— считает господин Камнев.

Сергей Петунин