Российские авиакомпании получили рекордный убыток за первый квартал 2019 года

Общий убыток российских авиакомпаний за первый квартал 2019 года составил 45,3 млрд руб., сообщил РБК, основываясь на отчете Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Рекордные потери за первые три месяца года сопоставимы с убытком за весь 2018 год.

Согласно отчету АЭВТ, притом что доходы авиакомпаний с января по март 2019 года составили 306,2 млрд руб., расходы оцениваются в 351,5 млрд руб. Основными статьями затрат, по оценке ассоциации, стали аренда и лизинг (92,6 млрд руб.), авиатопливо (88,9 млрд руб.) и аэропортовое обслуживание (53,6 млрд руб.).

Эксперты ассоциации полагают, что причина рекордной разницы между расходами и доходами авиакомпаний — консервативный сценарий в их тарифной политике и отказ от резкого повышения цен на услуги. И если в прошлом году большую часть затрат, которая пришлась на подорожавшее топливо, частично удалось компенсировать за счет высокого сезона (май—сентябрь), то этим летом подобный способ компенсации расходов не представляется экспертам реальным.

По оценкам специалистов, прошлогодний рост цен на топливо отрицательно сказался не только на внутреннем российском рынке авиаперевозок, но и на традиционно прибыльных международных направлениях. В конце 2018 года АЭВТ попросила правительство увеличить налоговый вычет из акциза на топливо, чтобы минимизировать ущерб от взлета цен на керосин.

О том, как увеличение стоимости топлива может повлиять на развитие внутрироссийских направлений, читайте в материале “Ъ” «Региональные авиаперевозчики ищут дешевый керосин».