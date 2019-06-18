Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне

Развернувшиеся у здания Российской государственной библиотеки (РГБ) в центре Москвы работы по благоустройству привлекли внимание историков-краеведов. Обратив внимание на монтаж гранитной лестницы перед центральным входом в библиотеку, историки напомнили, что схожие работы проводили три года назад. В столичной мэрии сообщили, что тогда лестницу ремонтировали для «временного использования», а сейчас она в аварийном состоянии из-за разрушенного бетонного основания. Предыдущее благоустройство площади проводилось в составе закрытых тендеров на сумму свыше 3,4 млрд руб., их участники должны были соответствовать законодательству о гостайне. Сейчас гранит у РГБ, вероятно, перекладывает компания, находящаяся в процессе ликвидации.

На перекладку гранита на площади перед главным входом в РГБ обратил внимание столичный историк-краевед Александр Фролов. Он вспомнил, что «несколько лет назад» гранитные плиты на лестнице у памятника Федору Достоевскому уже перекладывали, заделав неровности, но теперь «ступени отодрали» для последующего монтажа нового покрытия. Публикация господина Фролова в Facebook стала популярной и набрала более 1,8 тыс. перепостов.

Корреспондент “Ъ”, посетив 17 июня площадку на углу Моховой и Воздвиженки, обнаружил затянутые сеткой остатки лестницы, экскаватор, нескольких рабочих и штабеля из старого гранита, упакованного в пленку. Обязательного в таких случаях информационного щита на площадке найти не удалось.

Стоящий у сетки рабочий затруднился сказать, какая организация ведет демонтаж и где он сам работает.

На вопрос, в какой компании он получает зарплату, рабочий сказал лишь: «Получаю ее на карточку».

В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания. «Необходима замена ступеней с открытым бетонным основанием на единые массивные ступени толщиной 120 мм со скрытой системой крепления»,— пояснили “Ъ” в департаменте и добавили, что в 2016 году здесь проводился лишь текущий ремонт лестницы для «безопасного временного пользования ею». Новый объект выложат плитами 300х1000, 700х700 и 1000х1000 мм из гранита габбро, при этом в департаменте заверили, что структура и форма лестницы останется неизменной. На запрос о стоимости работ и проведенных конкурсах чиновники не ответили, сказав лишь, что «все данные есть в открытом доступе».

Впрочем, на сайте госзакупок не удалось обнаружить конкурсов, связанных с благоустройством этой территории, которые бы департамент капремонта проводил за последний год.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, не исключил, что работы входили и входят в состав закрытого тендера на благоустройство зоны вокруг Кремля, разглашать детали которого в мэрии не имеют права.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2016–2017 годах на территориях вокруг режимного объекта Кремля действительно проводилось масштабное благоустройство. На сайте госзакупок фигурируют сразу два закрытых конкурса по выполнению подрядных работ по благоустройству на Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Манежной улице, Охотном Ряду, Старой площади и других территориях у Кремля. В марте 2016 года столичный департамент капремонта объявлял закрытый конкурс на это на 2,6 млрд руб., а в декабре 2016 года — дополнительный тендер на те же адреса на 857,8 млн руб. Перечень работ и смет, как и итоги конкурса не публиковали. По условиям документацию мог получить лишь участник, подтвердивший организатору конкурса право оказания услуг с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

В рамках этих тендеров, очевидно, и были проведены в 2016 году работы по текущему ремонту лестницы на площади у РГБ. Это фактически подтвердил прораб стройплощадки, не назвавший своего имени, с которым корреспонденту “Ъ” удалось 17 июня пообщаться на месте. Прораб сообщил, что работы ведет компания «Росдорпроект» и несколько лет назад его сотрудники действительно чинили плиты на библиотечной площади.

«Тут старый гранит еще советский лежит. А теперь указ вышел, и плита будет новая»,— сообщил прораб стройплощадки, затруднившись пояснить, какой документ он имеет в виду.

По данным Kartoteka.ru, в ЕГРЮЛ зарегистрированы две компании с похожим названием — ООО «Росдорпроект» в Уфе и ООО «РосДорПроект» в Санкт-Петербурге. При этом первая компания была ликвидирована в 2018 году по требованию налоговых органов, а вторая находится в процессе ликвидации (ее владелец Мушег Малхасян принял решение об этом в апреле текущего года). Вероятно, работы на библиотечной площади производит «РосДорПроект» из Санкт-Петербурга: основными видами деятельности компании (с оборотом 2,7 млрд руб. в 2017 году) выступают подготовка стройплощадок, отделочные работы и строительство зданий. При этом у «РосДорПроекта», по данным Kartoteka.ru, также есть полученная в 2015 году лицензия Минкультуры РФ на реставрационные и ремонтные работы на памятниках культурного наследия.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Судя по сайту госзакупок, в «РосДорПроекте» не подавали заявок на участие в конкурсах о столичном благоустройстве, но компания, вероятно, могла быть нанята в качестве подрядчика. Выяснить это в самой компании не удалось: указанные в регистрационных данных телефоны оказались ошибочными. Партнер юрфирмы ЮСТ Александр Боломатов говорит, что ликвидация юрлица никак не ограничивает его деятельность, в том числе как подрядчика: «Этот процесс может быть длительным, и в ходе ликвидации компания может завершать неисполненные договоры, а также заключать новые».

Единственному владельцу «РосДорПроекта» Мушегу Малхасяну, по данным Kartoteka.ru, также принадлежит 51% ООО ДСУ-9. На счету этой компании в 2015–2016 годах есть четыре исполненных контракта с ФГУП «Атэкс» ФСО России на общую сумму 544 млн руб.: речь идет о комплексном благоустройстве различных участков Рублевского и Можайского шоссе. Отметим, что ФГУП «Атэкс» ФСО России часто выступает подрядчиком при строительстве государственных объектов — так, в 2012 году эта компания реконструировала и строила новые здания Мосгордумы на Страстном бульваре. В 2018 году ГСУ СКР расследовало уголовное дело о хищении 1,3 млрд руб. в ходе строительства и реконструкции объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, одним из обвиняемых по которому проходил экс-руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов (см. “Ъ” от 15 ноября 2018 года). Отметим также, что 24,5% ООО ДСУ-9, согласно данным Kartoteka.ru, принадлежит Левченко Александру Николаевичу. Точно так же зовут бывшего заместителя руководителя столичного департамента градостроительной политики (в правительстве экс-мэра Юрия Лужкова), которого в 2014 году следственные органы обвиняли в махинациях по делу о реализации программы «Народный гараж» (см. “Ъ” от 23 января 2014 года). Указанный в регистрационных данных телефон ДСУ-9 вчера и сегодня не отвечал.

По словам прораба стройплощадки у РГБ, его компания также ведет работы в Ветошном переулке и на Биржевой площади. Вероятно, речь идет о комплексном благоустройстве Ильинки, Ипатьевского, Никитникова, Ветошного, Старопанского, Большого Черкасского и Никольского переулков: закрытый тендер на эти работы на сумму 462,5 млн руб. был объявлен столичным департаментом капремонта в апреле. Как и в предыдущем конкурсе, его документация не публиковалась и могла предоставляться лишь компаниям с правом оказания услуг с использованием сведений, связанных с гостайной.

Александр Воронов