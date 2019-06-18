Банкротство смажут йодом

Кредиторы Троицкого йодного завода решили обанкротить предприятие и продать его имущество единым лотом, чтобы в будущем можно было возобновить производство. В данный момент это единственный в России производитель йода, работавший в последние годы на импортном сырье из-за отсутствия лицензии на собственную добычу йодных вод. Сейчас у должника нет средств, и никакая деятельность на заводе не ведется. Эксперты не уверены, что предприятие заинтересует потенциальных покупателей, поскольку производимый им ранее йод не выдерживал конкуренции с дешевой импортной продукцией.

Единственный кредитор АО «Троицкий йодный завод», московское ООО «Нефтегазхимкомплект», принял решение обратиться в Арбитражный суд края с ходатайством признать общество банкротом и ввести в отношении него конкурсное производство. Временный управляющий должника Юлия Каштанова сообщила на собрании кредиторов общества, что в настоящее время у завода на счетах нет средств, производственная и иная хозяйственная деятельность не ведется. Должник имеет нереализованную продукцию, однако, ее продажей никто не занимается. А, поскольку у предприятия есть недвижимое имущество, на которое начисляются налоги, задолженность завода продолжает расти. «Целесообразно будет реализовать имущество должника как имущественный комплекс. Это позволит не дробить его. В случае, если у Росимущества есть заинтересованность в сохранении предприятия, это позволит в дальнейшем наладить производство. Тем более, что Росимущество уже предлагало к продаже акции должника, однако по предлагаемой цене они до настоящего времени не проданы», - рассказала госпожа Каштанова. Ранее “Ъ-Кубань” писал, что головная компания Троицкого йодного завода – Территориальное управление Росимущества - в 2016 году выставляла 100% акций завода на торги за 69 млн руб., но сделка не состоялась, так как в торгах участвовал всего один претендент.

Троицкий йодный завод был основан в 1964 году на базе Славянско-Троицкого месторождения — единственного в России промышленного месторождения йодобромных вод (величина эксплуатационных запасов — 200 т йода в год). В середине 90-х годов добыча сырья стала невыгодной, так как на российском рынке появился более дешевый йод из Чили. Эксплуатация скважин несколько раз останавливалась и в 2015 году полностью прекратилась из-за обветшания инфраструктуры. По итогам 2017 года выручка общества составила 48,4 млн руб., убыток – 24,8 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на тот момент – 14,7 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, пришедшая на завод в 2017 году новая управленческая команда планировала провести план модернизации предприятия и возобновить добычу йода. Называлась сумма вложений — около 200 млн руб. Как тогда сообщал гендиректор завода Андрей Лопатин, возобновление добычи йода в России является стратегической задачей в условиях санкций, которые могут помешать поставкам чилийского сырья на предприятие.

Однако планам нового руководства завода не суждено было сбыться — в июне прошлого года столичное ООО «Нефтегазхимкомплект» обратилось в краевой арбитраж с требованием признать троицкий завод банкротом, предъявив предприятию требование на 6,7 млн руб. В марте 2019-го в отношении должника была введена процедура наблюдения. По мнению опрошенных “Ъ-Кубань” экспертов, к этому привели долги предприятия и особенности бизнес-модели, которая предполагает работу на импортном сырье из-за отзыва лицензии на собственную добычу йода в 2015 году.

Эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев констатирует, что в начале 2000-х годов завод занимал более 90% федерального рынка кристаллического йода, но его подкосила конкуренция с дешевым импортом, прежде всего из Чили, устаревшие технологии и оборудование, а также ошибки руководства. «Предприятие уже давно несостоятельно, из года в год оно генерирует убытки. Лицензия на добычу йодных вод отозвана, права на участок с месторождением утеряны, имущество отдано за долги и арендуется заводом. В таком виде производство восстановить вряд ли удастся. Проще закончить дело окончательным банкротством и, выставив права на участок на торги, привлечь нового инвестора для организации нового производства»,— говорит господин Калачев.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что по закону в обязательном порядке единым лотом выставляется имущество только тех организаций, которые были отнесены к естественным монополиям. Троицкий завод к таковым не относится, следовательно, определять его судьбу будут кредиторы. По мнению партнера юридической компании «Сотби» Антона Красникова, возможность реализации имущества АО «Троицкий йодный завод» будет зависеть от того, примет ли Росимущество участие в торгах и будут ли участвовать в них иные лица, заинтересованные в приобретении предприятия, а также от того, кем именно будет предложена максимальная цена. Генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов уверен, что если рентабельность в производстве йода на данном предприятии отсутствует, нет спроса на эту продукцию, то вряд ли кто-то будет покупать и содержать планово-убыточный актив.

Дмитрий Михеенко