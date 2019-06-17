В Бурятии будет создана территория опережающего развития

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Кабанском и Кяхтинском районах Республики Бурятия территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия». Ожидается, что объем частных инвестиций в проект составит 5,5 млрд руб. На территории планируется создание птицеводческого комплекса и таможенно-логистического терминала.

Согласно постановлению, на территории ТОР «Бурятия» будет действовать особый правовой режим предпринимательской деятельности, а минимальный объем капитальных вложений резидентов составит 500 тыс. руб. На территории будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры будет финансироваться из внебюджетных источников.

Планируется, что создание ТОР «Бурятия», направленной на привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс и пищевую промышленность региона, даст около 900 рабочих мест, а совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 2,8 млрд руб.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев, подводя итоги привлечения инвестиций в Дальний Восток в 2018 году, заявил, что макрорегиону по-прежнему не хватает развитой транспортной инфраструктуры. Бурятия была присоединена к Дальневосточному федеральному округу (ДФО) 3 ноября 2018 года.

О планах финансовой поддержки инвестиционных проектов в Бурятии читайте в материале “Ъ” «Юрий Трутнев пообещал Бурятии деньги и дороги».