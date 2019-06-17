Суд освободил журналиста Рудникова от реального срока

В Московском райсуде Санкт-Петербурга вынесли приговор по делу о вымогательстве у главы следственного управления СКР по Калининградской области Виктора Леденева $50 тыс. за прекращение «клеветнических и позорящих его репутацию» публикаций в оппозиционной региональной газете «Новые колеса». Суд переквалифицировал обвинение для бывшего главного редактора оппозиционной газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и экс-замполпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Дацышина на ст. 330 УК РФ (самоуправство), которая не предусматривает реального лишения свободы. Оба фигуранта дела освобождены в зале суда.

Суд признал Игоря Рудникова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 330 УК РФ (покушение на самоуправство) и ст. 330.2 УК РФ (неуведомление о наличии иностранного гражданство), назначив наказание в виде обязательных работ на 550 часов. Александр Дацышин признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 330 УК РФ (пособничество в самоуправстве) — ему назначено наказание в виде обязательных работ на 350 часов. Оба освобождены от наказания по отбытию, а арест на имущество фигурантов отменен. Иск потерпевшего Виктора Леденева на 3 млн руб. оставили без удовлетворения.

Бывшего главного редактора «Новых колес» обвиняли по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). В прениях прокуратура просила приговорить журналиста к десяти годам колонии строгого режима, а Александра Дацышина — к восьми. Адвокаты фигурантов просили оправдать подсудимых.

По версии следствия, предприниматель-миллиардер и журналист вымогали у главы калининградского управления Следственного комитета РФ Виктора Леденева взятку «под угрозой продолжения распространения» господином Рудниковым «позорящих сведений» (в частности, о недвижимости генерала). Заявление о вымогательстве господин Леденев написал в ФСБ осенью 2017 года.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Подсудимые обвинили потерпевшего в попытке подкупа».

Марина Царева, Санкт-Петербург