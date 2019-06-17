Как «Свободный сокол» уходил от долгов

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Качество поставки электроэнергии от подстанции, принадлежащей липецкому заводу «Свободный Сокол», много лет вызывает нарекания жителей жилого микрорайона с населением 20 тысяч человек, запитанного от этой подстанции. Решить проблему не удается, поскольку вход на территорию завода воспрещен, и понять, в каком состоянии подстанция, как давно она нуждается в модернизации, сложно.



В Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) говорят, что, судя по количеству обращений липчан, оборудование не способно обеспечивать поселок электроэнергией должного уровня, хотя «Свободный Сокол» исправно получает деньги из электроэнергетических тарифов Липецкой области на содержание подстанции. Но обстоятельство, что население запитано от этой подстанции, всегда становилось главным «козырем» наложения табу на отключение подстанции, когда предприятию приходило очередное уведомление энергетиков о введении ограничения за долги, накопленные основным производством.

«Долгие годы «Свободному Соколу» удавалось с помощью различных схем, в том числе запугивая всех отключением населения, уклоняться от уплаты накопленных долгов за электроэнергию. А когда правоохранительные органы призвали его к ответственности по заявлению представителей энергетиков Липецкой области, менеджмент «Свободного Сокола» публично возмутился», – рассказывает заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК» Андрей Коновалов.

Он напомнил, что в марте 2019 года сотрудники управлений МВД и ФСБ по Липецкой области провели обыски на предприятии ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол» (ЛТК) в рамках уголовного дела о краже электричества.

Речь идет об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), возбужденном по факту хищения лицами из числа руководителей ЛТК «Свободный сокол» и ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» (признано банкротом, с конца 2017 года его активы принадлежат ЛТК) электроэнергии у гарантирующего поставщика – ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК).

По предварительной версии, после получения от ЛЭСК электроэнергии на 400 млн руб. ЛТК «умышленно обманным путем» долгое время не оплачивала ее стоимость. Как предполагают силовики, потребитель рассчитывал, что следом за предъявлением гарантирующим поставщиком требований о взыскании стоимости электроэнергии в арбитражный суд он заявит о пропуске сроков исковой давности.

Долги завода начали накапливаться еще под вывеской ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол». В 2010 году только за электроэнергию предприятие задолжало 48 млн руб. В 2011 году энергетики подали в суд иск о банкротстве и были первыми среди кредиторов. По закону о банкротстве арбитражного управляющего выбирает тот, кто первым обратился с заявлением о признании должника несостоятельным, но процедуру банкротства почему-то возглавила другая компания. Представители Фемиды констатировали нарушение в рамках судебного разбирательства в апелляционной инстанции, но менять в идущем процессе банкротства суд ничего не стал. На момент начала банкротства завод «Свободный Сокол» задолжал налоговикам 1,9 млрд руб., банкирам – 1,2 млрд руб., энергетикам – более 0,1 млрд руб., и различные суммы прочим компаниям. Среди кредиторов были и компании, принадлежащие тем же лицам, что и завод «Свободный Сокол». Причем задолженности перед ними были просто баснословные: ООО «Фасонлит» – 1 млрд руб., шахта «Анжерская-Южная» – 0,3 млрд руб. Одноименная заводу новая компания ООО «ЛТК «Свободный сокол», которая позже и возглавила процедуру банкротства завода, также состояла в списке кредиторов. При регистрации этой новоиспечённой компании её учредителем выступила начальник юридического отдела банкротящегося завода «Свободный Сокол». Новорожденная компания зарегистрирована по тому же адресу, что и сам завод «Свободный Сокол». Она долгое время осуществляла свою деятельность на основных производственных мощностях банкротящегося завода, имущество которого и выкупила позже на торгах по минимальной цене, фактически оставив кредиторов ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» без возможности компенсировать свой ущерб.

Андрей Коновалов полагает: «Создание компании-двойника по названию позволило менеджменту «Свободного Сокола» сохранить клиентскую базу при смене юрлица на производстве, но при этом избавиться от ответственности за долги старого юрлица, а также управлять банкротством так, чтобы в ходе этого процесса снизить выплаты иным кредиторам (кроме собственников и менеджмента «Свободного Сокола»). Более того, для снижения рисков взыскания долгов с новой одноимённой компании менеджмент «Свободного Сокола» создает еще одно юрлицо ООО «Сокол Фасонлит». Это юридическое лицо работает с заводом «Свободный Сокол» через так называемую схему «давальческого сырья». Данная схема позволяет исключить возможность наложения арестов кредиторов на продукцию «Свободного Сокола», так как продукция завода теперь принадлежит другому юридическому лицу – ООО «Сокол Фасонлит». А сам завод «Свободный Сокол» теперь лишь оказывает услуги по переработке сырья и может работать с минимальной рентабельностью. Учредителем ООО «Сокол Фасонлит» является всё та же одноименная компания ООО «ЛТК «Свободный Сокол». Одним из директоров и учредителем ООО «Сокол Фасонлит» являлся Александр Игоревич Ефремов, возможно не просто однофамилец нынешнего генерального директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Игоря Викторовича Ефремова. На мой взгляд, задача была поставлена так: чем меньше удастся заплатить кредиторам, тем лучше. И если некоторые другие компании смирились с политикой «Свободного Сокола» по сбрасыванию «с хвоста» кредиторов, то энергетики предпочли отстаивать свои права и деньги».

В ЛЭСКе объясняют, как сложились долги: старое юрлицо задолжало энергетикам до 2013 года около 180 млн руб. В связи с этим в январе 2013 года должника уведомили об отключении, и он самостоятельно ввел самоограничение до уровня аварийной брони. В апреле 2013 года энергетики расторгли договор со старым заводом «Свободный Сокол», который начал банкротиться. Тут же к энергетикам обратилось новое одноимённое юрлицо, и ЛЭСК по закону вынуждена была заключить с ним договор, но с условием о начале поставки электроэнергии только после того, как новое юрлицо погасит долг старого завода. Условие о начале поставки электроэнергии новому юрлицу «только после погашения долгов по объектам, по которым долг остался», записано в специальном постановлении Правительства РФ №442.

В энергосбытовой компании считают, что для затягивания возврата долгов менеджмент «Свободного Сокола» пошёл в суд оспаривать собственноручно подписанный договор «с условием оплаты прежнего долга». А когда суд дошел до последней стадии (через 3 года после фактически бесплатного потребления электроэнергии заводом, уточняют в ЛЭСКе), менеджмент «Свободного Сокола» заявил о расторжении собственноручно подписанного договора и заключении нового, а незначительную часть денег, которую перечислял по старому договору, поручил энергетикам зачислить уже в счёт нового договора. На вопрос энергетиков – а что же с долгами, менеджмент «Свободного Сокола» всё ещё обещал их полностью оплатить и поэтому согласился включить уже в третий договор условие о том, что все платежи, поступающие сверх оплаты текущего электропотребления, идут в счёт погашения прежнего долга.

«Но как стало теперь понятно – платить прежние долги менеджмент «Свободного Сокола» и не собирался, – полагает Андрей Коновалов и поясняет: – Сначала «Свободный Сокол» длительное время менял договорные схемы, используя обязанность энергетиков заключать договоры с любым потребителем, потом поставил под сомнение задолженность. Но когда все сроки на оспаривание расчётов вышли, признал в суде долг в 415 млн руб. и заявил о том, что полностью оплачивать стоимость потреблённой электроэнергии не будет в связи с истечением срока исковой давности. На сегодняшний день, таким образом, менеджмент «Свободного Сокола» из стоимости потреблённой электроэнергии на сумму в 415 млн руб. оплатил только чуть более 70 млн руб. и остальное платить не собирается. Кроме этой суммы за весь период неплатежей «Свободного Сокола» скопились пени и проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму несколько сотен миллионов рублей».

А что касается некачественной поставки электроэнергии от подстанции, принадлежащей «Свободному соколу», специалисты, ссылаясь на данные, фигурировавшие в судебном деле А36-6411/2012, утверждают, что стоимость постройки независимой подстанции для снабжения жителей Липецка без использования электросетей завода «Свободный Сокол» обошлась бы в 120 млн руб. Если бы завод «Свободный Сокол» расплачивался за потребляемую электроэнергию полностью, то этих денег хватило бы на постройку 3-х подстанций, мощности которых достаточно было и для того, чтобы обеспечить бесперебойным электроснабжением жителей Липецка, и чтобы создать резерв для развития новых жилых районов и предприятий Липецкой области.

Справка. Основные электроэнергетические компании Липецкой области ПАО «Квадра» (образовано в 2005 году, зарегистрировано в г. Москва, действует на территории 8 субъектов РФ) – на территории Липецкой области владеет тремя электростанциями установленной мощностью 0,6 ГВт. Продаёт электроэнергию на Российский Оптовый рынок электроэнергетики. Объём производимой электроэнергии покрывает 30% потребности жителей и организаций Липецкой области. ОАО «ЛЭСК» (образовано 2005 году, зарегистрировано в г. Липецк, действует на территории 6 субъектов РФ. В Липецкой области владеет центром прогноза электропотребления Липецкой области и сетью из 20 розничных центров обслуживания розничных потребителей электроэнергии. Прогнозирует потребность и закупает электроэнергию для всех жителей и организаций региона на Российском оптовом рынке у электростанций Российской Федерации, обеспечивает доставку купленной электроэнергии в Липецкую область, заказывая услугу доставки у электросетевых компаний, обслуживает розничных потребителей. ПАО «МРСК Центра» - филиал «Липецкэнерго» (образовано в 2004 году, зарегистрировано в г. Москва, действует на территории 11 субъектов РФ). В Липецкой области владеет линиями электропередачи 32 тыс. км и 9,3 тыс. подстанций. Эксплуатирует линии электропередачи и подстанции, с помощью которых электроэнергия транспортируется от границы Липецкой области до потребителей.