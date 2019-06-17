Компания Statzilla.ru выполнила по заказу банка «Центр-инвест» комплексный анализ свыше 300 открытых показателей, размещенных на сайте Банка России за 2017-2018 гг. в разрезе Российской Федерации и регионов присутствия банка «Центр-инвест». Это позволило выявить новые возможности и найти решения для развития финансовых услуг.



Проведенный анализ позволил сравнить конкурентные преимущества регионального банка с местными финансовыми институтами, подразделениями иногородних банков (в том числе входящими в ТОП-30 крупнейших банков страны), а также оценить конкурентные преимущества регионов с точки зрения спроса на банковские услуги и продукты со стороны предприятий и частных лиц, определить привлекательность регионов для кредитования и риски банковского кредитования разных групп клиентов (население, предприятия, малый и средний бизнес), возможности привлечения средств, а также перспективы внедрения современных методов расчетно-кассового обслуживания.

Учет региональных особенностей

Подразделения банка «Центр-инвест» работают в Ростовской области (РО), Краснодарском крае (КК), Волгоградской области (ВО), Ставропольском крае (СК) и в Нижегородской области (НО).

Каждый из этих регионов имеет особенности в развитии экономики, которые отражаются в характере и объеме спроса на банковские услуги, как со стороны бизнеса, так и частных клиентов. При этом для всех вышеперечисленных регионов характерна широкая диверсификация экономики, что повышает ее устойчивость, позволяет легче проходить экономические кризисы и одновременно снижает отраслевые риски для банковского сектора.

Ростовская область, Краснодарский край и Нижегородская область – самые экономически мощные из регионов присутствия банка «Центр-инвест». Бизнесмены и частные лица в этих регионах предъявляют максимальный объем спроса на широкий спектр банковских услуг.

Самые развитые отрасли Ростовской области и Краснодарского края — торговля, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, машиностроение, электроэнергетика, легкая промышленность. На территории Краснодарского края расположены крупнейшие курорты Юга России, быстрыми темпами развивается туристический бизнес, активно используется для привлечения гостей инфраструктура, построенная к Олимпиаде-2014.

В Нижегородской области развиты машиностроение, металлургия, химическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность.

В Ставропольском крае максимальное развитие получили электроэнергетика, химическая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Курорты Кавминвод традиционно привлекают значительный поток туристов.

Для Волгоградской области характерны разносторонне развитая промышленность и сельское хозяйство.

Конкурентная среда

Региональные рынки банковских услуг в значительной мере заняты банками ТОП-30. Их доля колеблется от 50% до 95% по отдельным видам банковских продуктов.

Несмотря на сокращение числа офисов банков во всех регионах присутствия КБ «Центр-инвест», конкуренция за клиентов очень сильна. Наиболее конкурентны Краснодарский край, Нижегородская область и Ростовская область.

В то же время в Ставропольском крае существует возможность для наращивания банковского присутствия в связи с недостаточной доступностью банковских услуг. В Волгоградской области после ухода с рынка в 2018 году трех местных игроков работает всего один небольшой региональный банк, что предоставляет возможность КБ «Центр-инвест» для наращивания объемов банковского бизнеса.

Кредиты и вклады

2018 год стал годом роста объемов банковского кредитования предприятий (рост от 13% до 24%) и населения (рост от 38% до 40%) во всех регионах присутствия банка «Центр-инвест». Стагнация корпоративного кредитования наблюдалась лишь в Краснодарском крае (-0,8%), а в Нижегородской области рост кредитования населения был достаточно скромным (+6%).

Объем вкладов населения также стабильно растет (+9%) во всех регионах. Привлечение средств юридических лиц показало уверенный рост от 12% в Ростовской области до 38% в Ставропольском крае, и только в Волгоградской области их динамика была отрицательной (-5%).

Самые сильные позиции банк «Центр-инвест» традиционно занимает в Ростовской области. Среди региональных банков этой области доля «Центр-инвеста» по банковским операциям с предприятиями и частными лицами превышает 90%. При этом банк очень успешно конкурирует с подразделениями федеральных банков в Ростовской области в обслуживании и кредитовании предприятий МСБ, а также в привлечении частных вкладов и оказании банковских услуг населению. В 2018 году «Центр-инвест» усилил свои позиции в регионе в кредитовании предприятий МСБ, а также в привлечении средств предприятий (+34%) и населения (+7%).

В Краснодарском крае в 2018 году банк «Центр-инвест» улучшил свои позиции в регионе за счет роста объемов вкладов населения. В Ставропольском крае «Центр-инвест» показал уверенный рост - на 25% вырос объем кредитов МСБ, в 10 раз вырос объем кредитов населению края. В Волгоградской области банк сумел на 20% нарастить объемы вкладов населения.

Отраслевая структура кредитных портфелей банков зависит от структуры экономики региона. Так, в портфеле кредитов Ростовской области велика доля обрабатывающего производства (37%) и торговли (28%). В Ставропольском крае лидирует отрасль сельского хозяйства (38%). В Волгоградской области, как и в Ростовской, велика доля кредитов обрабатывающему производству (31%) и оптово-розничной торговле (21%), а также сельскому хозяйству (14%). В Краснодарском крае большинство кредитов приходится на торговлю (43%) и обрабатывающее производство (17%), в Нижегородской области – на обрабатывающее производство (20%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (13%) и торговлю (21%). Портфель кредитов Топ-30 банков в регионах повторяет региональную структуру экономики.

В банке «Центр-инвест» основная доля кредитов приходится на кредиты на завершение расчетов (53-73%), что свидетельствует о более выгодных кредитных условиях и большей степени доверия к клиентам. В Ростовской области банк активно кредитует предприятия торговли (15%) сельского хозяйства (15%) и обрабатывающие производства (6%). В Краснодарском крае банк кредитует предприятия торговли (15%), сельского хозяйства (10%) и обрабатывающие производства (8%). Значительную долю портфеля банка в Волгоградской области занимает сектор оптовой и розничной торговли (42%). В Ставропольском крае банк ориентирован на кредитование обрабатывающего производства (24%) и предприятий торговли (14%).

Качество кредитного портфеля

Доля просроченных кредитов предприятиям и частным лицам снижалась во всех рассматриваемых регионах. Это объясняется стабилизацией ситуации в экономике страны и ростом объемов кредитных портфелей.

Банк «Центр-инвест» при наращивании кредитного портфеля в 2018 году проводил взвешенную политику, что положительным образом отразилось на качестве кредитного портфеля. У банка «Центр-инвест» наилучшее качество кредитного портфеля в регионах максимального объема банковского бизнеса – в Ростовской области и Краснодарском крае (доля просрочки 3,8% и 3,7% соответственно). Это свидетельствует о качественной работе риск-менеджмента банка, так как показатели просрочки почти вдвое ниже, чем средние по данным регионам. Банк демонстрирует положительную динамику в Ставропольском крае, снижая долю просроченной задолженности на 1%, однако этот регион остается самым проблемным для банка (17,1% просроченной задолженности). В Нижегородской области объем кредитов, как и задолженности по ним еще мал.

Выгодная ипотека

В сегменте ипотечного кредитования наблюдался активный рост во всех регионах как за счет выдачи кредитов новым заемщикам, так и за счет рефинансирования ипотеки по исторически минимальным ставкам. Рост объема выдач составил +42% в Волгоградской и Нижегородской областях, +50% в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях. При этом банки Топ-30 в регионах росли активнее на 1-6% соответственно, увеличивая свое присутствие на местных рынках.

Объемы ипотечных кредитов банка «Центр-инвест» в Ставропольском крае растут темпами, соответствующими росту краевого рынка ипотеки. В остальных регионах присутствия банк наращивает объемы ипотечных кредитов темпами 21%-28% в год, при этом сохраняя свою долю на рынках ипотечного кредитования в рассматриваемых регионах.

Банк «Центр-инвест» предлагает наиболее конкурентные условия на рынке Нижегородской области для укрепления позиций в новом регионе присутствия, и наиболее выгодные ставки в Ставропольском крае. Также банк предлагает самые низкие ставки по ипотеке и наиболее гибкие условия договора для надежных заемщиков во всех регионах присутствия.

В среднем по регионам доля просроченной задолженности в сегменте ипотечного кредитования в 2018 году у всех кредитных организаций не превышала 1,3%. Держателем наиболее надежного кредитного портфеля в данном сегменте остается банк «Центр-инвест»: во всех регионах, кроме Ставропольского края, доля просрочки в портфеле банка ниже средней по рынку на 20%-50%.

Платежи и переводы

Наибольшее число платежных карт в 2018 году выдано банками в Краснодарском крае (более 9 млн.) и Ростовской области (6,5 млн.), за год их число увеличилось на 2,5% и 0,5% соответственно. В остальных регионах число карт снижается на 0-2%. Основная доля выданных карт во всех регионах приходится на физические лица.

Банк «Центр-инвест» в 2018 году выдал 393 тыс. платежных карт. Число выданных карт активно росло в регионах, в которых банк только наращивает эмиссию карт - в Ставропольском крае (+34%) и Волгоградской области (+26%), в Краснодарском крае (+7%). Такие показатели свидетельствуют о высоком уровне доверия к банку «Центр-инвест», активности его клиентов, удобстве и надежности сервисов платежных операций банка.

Количество переводов денежных средств физлиц без открытия счета в рассматриваемых регионах снизилось на 14-20%, за исключением Волгоградской области (+9%), а средняя сумма денежных переводов увеличилась. Значительно уменьшилось число переводов в пределах РФ в пользу физических лиц во всех регионах (-20-70%). В основном такие изменения объясняются массовым распространением банковских карт. Основную долю в объеме переводов денежных средств занимают переводы в пределах РФ (87-98%), из них 62-76% - в пользу юридических лиц и 18-32% - в пользу физических лиц.

В банке «Центр-инвест» существенно увеличился объем переводов в Волгоградской (+43%) и Нижегородской областях, а также Краснодарском крае (+34%), в то время как в Ставропольском крае снизилось как их количество (-31%), так и объем (-54%). В Ростовской области темпы снижения меньше региональных: -11% количества и -4% объема переводов.

Структура переводов в банке «Центр-инвест» существенно отличается в регионах присутствия: переводы в пределах РФ составляют 82-95% в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, 51% в Волгоградской области и 2% в Нижегородской области.

Количество платежей с использование карт увеличилось на 33 - 42% во всех рассматриваемых регионах, а их объемы росли меньшими темпами (+20 - 25%), что говорит об уменьшении средней суммы платежей. Число операций по получению наличных средств снизилось на 1 - 5% с увеличением их объема до 6%. Операции по оплате товаров и услуг выросли на 37-47% в количестве и 32-37% в объеме. Особенно активный рост наблюдался в сегменте оплаты товаров и услуг юридическими лицами: количество таких операций увеличилось на 90-170%, а их объем – на 60-113%.

В банке «Центр-инвест» число платежей увеличилось во всех регионах, кроме Нижегородской области (-6%), как среди физических, так и среди юридических лиц. Во всех регионах, кроме Нижегородской области, в банке росло число (+22 - 57%) и объем операций (+11- 44%) по оплате товаров и услуг.

Технологии, сервис и индивидуальный подход

Региональные рынки банковских услуг на 80% и более консолидированы крупнейшими федеральными банками. Но, несмотря на высокую конкуренцию, банк «Центр-инвест» смог найти и занять рыночные ниши, в которых предложения его банковских услуг привлекательнее, чем у банков-конкурентов.

Из проведенного анализа следует, что банк «Центр-инвест» успешно конкурирует с региональными банками и банками топ-30 в работе с населением, малым и средним бизнесом – за счет количества отделений в регионах присутствия и качества обслуживания в них клиентов, использования современных технологий дистанционного банковского обслуживания, качества и скорости проведения платежей, привлекательных условий услуг по привлечению денежных средств и кредитованию населения, в том числе по выдаче ипотеки.

При этом банк «Центр-инвест» уделяет повышенное внимание управлению рисками. В результате доля просроченной задолженности в кредитном портфеле у этого банка значительно ниже, чем у других банков, работающих в рассматриваемых нами регионах.