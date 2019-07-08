Кардиология

Опасная комплекция

Риск развития инфаркта или инсульта у женщины напрямую связан с типом ее фигуры. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (США), которые в течение 18 лет изучали здоровье более 2,5 тысячи женщин старше 50 лет. Наблюдения показали, что на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний влияет не процентное количество жира в организме, а то, на каких частях тела он сконцентрирован. Выше всего риск (91%) был у женщин, у которых жир сосредоточен в основном на талии и чья фигура напоминает форму яблока. Фигура же в форме груши, когда жир откладывается на бедрах, снижала вероятность инсультов и инфарктов на 35%. «Где будет откладываться жир, зависит от генетики,— говорит автор исследования Кибин Ци.— И не в наших силах переместить жировое "депо". Поэтому обладательницам "яблочных" форм необходимо особенно внимательно следить за своим весом, чтобы не усугублять риски».

Онкология

Мазь от меланомы

Мазь для лечения рака кожи разработала совместная группа российских ученых из Крымского федерального университета, Дальневосточного федерального университета и РХТУ имени Менделеева. Меланома одно из самых смертоносных онкологических заболеваний. Она быстро прогрессирует и дает метастазы, которые не всегда удается выявить полностью. Некоторые раковые клетки остаются невидимыми. Именно против них и разработано средство российских ученых, в котором используются ДНК-фрагменты, полученные химическим путем. Эксперименты показали, что их применение у непарного шелкопряда ускоряло процессы апоптоза — гибели клетки. Использование ДНК-фрагментов в виде мазей позволит удалить раковые клетки вблизи очагов опухоли и не допустить развития метастазов, считают исследователи.

Трансплантология

Защититься от иммунитета

Средство защиты пересаженных тканей от отторжения, разработали ученые из Женевской университетской больницы (Швейцария). Иммунная система нередко отторгает пересаженную ткань, и пациентам приходится пожизненно принимать иммунодепрессанты. Созданный полупроницаемый гель позволит отказаться от этих препаратов. Изготовленный из бурых водорослей и водорастворимых полимеров, он работает как фильтр — блокирует антитела и иммунные клетки, но пропускает кислород и другие молекулы, необходимые клеткам. Кроме того, обволакивая клетки, защищает их от воспалительных процессов. Гель прошел успешное тестирование на клетках поджелудочной железы. «Нужны дополнительные опыты, чтобы определить долгосрочную эффективность геля»,— говорит руководитель разработки Сандрин Гербер.

Эндокринология

Мылом по костям

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Антибактериальное мыло негативно влияет на плотность костей, заявляют ученые из Медицинского колледжа Ханчжоу в Китае. Разрушителем костей оказался триклозан — химическое вещество, которое убивает бактерии. Его часто добавляют не только в мыло, но и в зубную пасту, шампунь и другие средства личной гигиены. Китайские ученые проанализировали состояние здоровья почти 2 тысяч женщин и обнаружили закономерность: проблемы с костями чаще встречались у тех женщин, у которых был высокий уровень триклозана в организме. «Это первое исследование, доказывающее взаимосвязь между антибактериальными средствами гигиены и риском развития остеопороза»,— говорит автор исследования Йингджун Ли.

Физиология

Бегом к долголетию

У физически активных людей риск преждевременной смерти снижается вдвое, заявляют ученые из Кембриджского университета (Великобритания). К такому выводу их привел анализ физической активности и состояния здоровья почти 15 тысяч британцев от 40 до 79 лет. Оказалось, достаточно было двух спортивных часов в неделю, чтобы примерно на 33 процента снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 11 — от онкологии. У тех же, кто занимался физкультурой по 6–7 часов в неделю, риск ранней смерти снижался уже на 42 процента. «При этом не имеет значения, когда человек приобщился к спорту,— подчеркивает руководитель исследования Сорен Браге.— Так что начать занятия физкультурой никогда не поздно!»

Статистика

Некому рожать?

За первые месяцы этого года рождаемость в стране снизилась на 7,5% по сравнению с 2018 годом. Эксперты предполагают, что ситуация в ближайшие годы будет лишь ухудшаться. Поскольку снижается и число женщин репродуктивного возраста. Вот как выглядит рейтинг регионов-лидеров и антилидеров по рождаемости:

Репродуктология

Выспаться для отцовства

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Мужчины, которые ложатся спать заполночь, имеют меньше шансов стать отцами, утверждают ученые из Орхусского университета (Дания). В рамках исследования ученые опросили мужчин, чей средний возраст составлял 34 года, о качестве их сна. Ученых интересовало, когда именно мужчины ложились, сколько спали и насколько крепок был сон. А затем сопоставили данные с результатами спермограмм. Оказалось, что качество спермы было выше у тех, кто ложился спать строго до половины одиннадцатого и спал минимум семь часов. Таким образом вероятность зачать ребенка у них в шесть раз выше, чем у тех, кто недосыпал. «Если пара мечтает о ребенке, мужчине следует пересмотреть свои привычки,— советует соавтор исследования Радж Матур.— К тому же, если ложиться спать пораньше, остается больше возможностей для секса».