420,5 миллиарда рублей составили ассигнования на гражданскую науку из федерального бюджета в 2018 году, свидетельствуют данные ИСИЭЗ Высшей школы экономики. С 2014 года госрасходы на науку падали в среднем на 8,3% из-за бюджетных ограничений на фоне кризиса — это первый за пять лет их прирост (на 0,9% в постоянных ценах). Удельный вес расходов на науку в бюджете составил 2,52% (2,3% годом ранее). На фундаментальные исследования потратили 35,6%, на прикладные гражданского назначения — 64,4%. В 2019 году, согласно бюджетным планам, расходы на науку вновь снизятся до 416,3 млрд руб., но затем ожидается их резкий рост — до 450,4 млрд руб. в 2020-м и 460,7 млрд руб. в 2021 году (2,89% всех бюджетных расходов).