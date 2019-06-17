Нефть отошла от баланса

Прирост мирового спроса на нефть в этом году будет еще ниже, чем ожидалось, и составит всего 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) — до 100,4 млн б/с (прогноз был снижен на 100 тыс. б/с), однако в следующем году он может увеличиться до 1,4 млн б/с, говорится в ежемесячном обзоре МЭА по рынку нефти. Увеличение показателя в 2018 году составило 1,2 млн б/с. Запасы нефти в странах ОЭСР, по данным агентства, выросли в апреле на 15,8 млн б/с, до 2,883 млрд баррелей — в пересчете на количество дней, в течение которых может быть покрыт спрос (59,9 дня), это на 1,6 дня больше пятилетнего среднего.

«Волатильность вернулась на рынок нефти, а стоимость на баррель марки Brent в конце мая снизилась с $70 до $60 по мере того, как фокус сместился с ограничений на стороне предложения на ослабление глобальной экономики и спроса на энергоресурс»,— отметили в МЭА, указав, что ускорение спроса может последовать в 2020 году при условии разрешения торговых споров и улучшения деловой активности.

Рост предложения в странах вне ОПЕК при этом также ускорится: если в этом году он ожидается на уровне 1,9 млн б/с (против 2,8 млн б/с годом ранее), то в 2020 году прирост может составить 2,3 млн б/с. Обеспечат его в первую очередь США (в частности, в этом году — на 90%), однако добыча будет расти и в Бразилии и Норвегии, ожидают в МЭА. На этом фоне спрос на нефть ОПЕК в 2020 году составит всего 29,3 млн б/с — на 650 тыс. б/с меньше майского уровня добычи, прогнозируют в МЭА.

В мае суммарное предложение нефти сократилось на 100 тыс. б/с (месяцем ранее спад был более существенным — на 300 тыс. б/с), до 99,5 млн б/с. В том числе добыча стран ОПЕК в мае сократилась на 230 тыс. б/с — до минимального уровня с 2014 года 30 млн б/с (год к году добыча стран картеля снизилась на 1,5 млн б/с, остальных стран — выросла на 2,1 млн б/с). Саудовская Аравия сократила поставки еще на 110 тыс. б/с (до 9,7 млн б/с), Иран — на фоне действия санкций — на 210 тыс. б/с (до 2,4 млн б/с). Все участники сделки по ограничению добычи нефти в мае добывали на 530 тыс. б/с меньше согласованного уровня в 44,3 млн б/с. Проблемы с нефтепроводом «Дружба» привели к сокращению добычи РФ на 120 тыс. б/с (до 11,44 млн б/с). Таким образом, в целом условия сделки оказались перевыполнены на 145%.

Татьяна Едовина