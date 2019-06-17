Россия получит тосканские вливания

Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане. Он намерен создать сеть специализированных ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет франчайзи, у которых будет возможность закупать итальянское вино напрямую. Предлагаемая модель товарной франшизы рискованная для региональных рестораторов, полагают эксперты. Кинорежиссер уже пытался запустить с братом Андреем Кончаловским сеть быстрого питания «Едим дома», но этот проект трансформировался в розничную сеть.

Группа компаний Dodici, включающая итальянскую винодельню Никиты Михалкова, винного дистрибутора, кейтеринг, винные бутики, будет тиражировать формат ресторана Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы. Об этом “Ъ” рассказал управляющий партнер Dodici Александр Хазов. Пока у компании два заведения под этим брендом — в Нижнем Новгороде и на Остоженке в центре Москвы. Ресторан с винным бутиком в Нижнем Новгороде рассчитан на 40 посадочных мест, в 2018 году его выручка составила 42 млн руб., следует из собственных данных группы. По словам господина Хазова, площадка на Остоженке также работает в камерном формате, средний чек заведений — 1,5–2 тыс. руб. Инвестиции в открытие одного ресторана для франчайзи составят около 10 млн руб., паушальный взнос — 2 млн руб., роялти — 4% от выручки ресторана, говорит руководитель направления разработки франшиз Franshiza.ru Алеся Гончарова, осведомленная с деталями проекта. По такой схеме сеть намерена развиваться в крупных городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург, добавляет она.

У партнеров сети будет возможность получать алкоголь с винодельни Tenuta Dodici Никиты Михалкова в итальянской Тоскане. Площадь виноградников составляет 11 га, объем производства — 70 тыс. бутылок в год, говорится на сайте компании. В презентации для потенциальных партнеров отмечается, что в 2018 году было продано 15,6 тыс. бутылок вина, их стоимость варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Комбинация двух форматов — ресторан и розничная торговля вином — позволяет достигать максимальной выручки с 1 кв. м площади, считает Алеся Гончарова. По ее словам, ближайшие конкуренты — «Хлеб и вино» и «Винный базар», от которых рестораны Dodici Wine & Kitchen Dodici отличаются акцентом не только на вино, но и на авторскую кухню. Получить оперативно комментарии в сетях «Хлеб и вино» и «Винный базар» не удалось.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков сомневается в успехе выбранного Dodici Wine & Kitchen формата: «Это выглядит как попытка смешать все популярные позиции в одном месте — бургеры, мраморную говядину и пиццу, что подтверждает отсутствие четкого позиционирования концепции». Он называет предлагаемый формат партнерства товарной франшизой, так как владелец бренда готов поставлять в рестораны вино из виноградников Никиты Михалкова. «Такая модель достаточно рискованная, особенно для региональных игроков,— считает эксперт.— Если, к примеру, выдастся неудачный год для вина, то франчайзи будут вынуждены сами искать каналы поставок других производителей».

Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть. В 2015 году он и Андрей Кончаловский собирались создать рестораны быстрого питания «Едим дома». Тогда братья написали письмо Владимиру Путину, попросив власти оказать помощь в поиске почти 972 млн руб. для создания сети (см. “Ъ” от 9 апреля 2015 года). Но эти планы не реализовались. Сейчас Андрею Кончаловскому принадлежит 35% ООО «Едим дома ритейл», которое сейчас развивает десять одноименных магазинов в Москве и других городах.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев