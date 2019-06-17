E1.ru попал в неправильный контекст

Суд признал екатеринбургский портал Е1.ru виновным в размещении незаконной рекламы, появившейся на сайте через систему «Яндекс.Директ». Юристы называют решение прецедентным: обычно в подобных случаях ответственность ложится на саму систему контекстной рекламы. Издания технически не могут проверять контекстные сообщения на своих сайтах до публикации, настаивают участники медиарынка.

Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «Сеть городских порталов» (управляет E1.ru и другими региональными порталами Hearst Shkulev Media) к местному управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС), следует из решения, мотивировочная часть которого опубликована 8 июня. Е1.ru оспаривал решение от августа 2018 года о признании незаконной контекстной рекламы на портале. Нарушением УФАС посчитало сообщение с текстом «Материнский капитал. Обналичивание. Возьми заем под маткапитал! Законно! У нас ниже процент! Консультируем!». Информация о возможности обналичивания материнского капитала не соответствует действительности и может вводить в заблуждение, решило ведомство. Объявление было размещено через систему «Яндекс.Директ».

E1.ru — один из крупнейших российских региональных порталов. Согласно SimilarWeb, в мае его посетили 20,5 млн раз. Выручка ООО «Сеть городских порталов» за 2017 год, по данным Kartoteka.ru, составила 49,9 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб.

Е1.ru намерен обжаловать решение в апелляции и вплоть до Верховного суда, сообщил “Ъ” руководитель юридического отдела издания Евгений Шуров. По его словам, в E1.ru не обнаружили подобных случаев в практике Верховного суда, если их не было и в регионах, дело можно назвать прецедентным. Портал не может контролировать каждое контекстное рекламное сообщение, которое размещается через «Яндекс.Директ», настаивает Евгений Шуров. «У нас нет технической возможности не то что проверить, но даже узнать, какая именно реклама показывается конкретному пользователю»,— поясняет он. В первый раз компании как субъекту малого бизнеса вынесли предупреждение, но, если ситуация повторится, по закону может грозить штраф в размере 100–500 тыс. руб., уточняет господин Шуров.

Как правило, при рассмотрении аналогичных дел партнерам рекламной сети «Яндекса» выдаются предписания о прекращении размещения рекламы, а штрафные санкции не применяются, так как у площадок действительно нет возможности заранее определить рекламу, которая будет размещаться, сообщили “Ъ” в пресс-службе «Яндекса». Именно «Яндекс» при этом обеспечивает исполнение предписания антимонопольных органов, что «не исключает его привлечения к административной ответственности как рекламораспространителя».

Решение о привлечении к ответственности сайта, а не «Яндекса» нетипично, считает партнер Integrites Вацлав Макарский. «Сайт в данном случае не является ни рекламодателем, ни рекламораспространителем, не имеет возможности как-либо влиять на содержание рекламы, поэтому к ответственности привлекаться не должен»,— уверен юрист. Подобных ситуаций раньше не было, подтверждает директор по технологиям Media Direction Group Александр Папков. Реклама показывается на основе интересов отдельного пользователя, появление незаконной рекламы — вопрос к качеству модерации со стороны «Яндекс.Директа», считает он. Оба эксперта полагают, что вероятность пересмотра решения высока.

Если же решение оставят в силе, это поставит под удар многие площадки, которые сотрудничают с «Яндекс.Директом», не исключает гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Проблемы с модерацией контекста провоцируют и иски к самим контекстным системам, указывает он, так, блогер Николай Мрочковский на прошлой неделе подал в суд на «Яндекс.Медиасервисы» из-за того, что «Яндекс.Директ» не сразу убрал сообщения со ссылками на пиратские ресурсы. Системы модерации рекламы исправно работают в подавляющем большинстве случаев, но это не всегда защищает от недобросовестных действий рекламодателей или технических ошибок, говорят в самом «Яндексе».

Валерия Лебедева, Андрей Райский