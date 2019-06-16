Прокурор Пензенской области проведет прием граждан в селе Чемодановка

В понедельник, 17 июня, будет организован прием граждан прокурором Пензенской области Натальей Канцеровой в селе Чемодановка Бессоновского района. В нем будет участвовать, в том числе, руководитель следственного управления Следственного комитета России по области Дмитрий Матушкин.
Встреча состоится после массовой драки, произошедшей в селе. Власти уже пообещали погасить кредиты погибшего в драке и его сестры.
Напомним, около тысячи жителей Чемодановки провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. Это случилось в результате конфликта, который разразился в ночь с четверга на пятницу между русским и цыганским населением села — последствием этого стала смерть местного жителя.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Чемодановка вышла на трассу».
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