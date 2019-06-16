Власти погасят кредиты погибшего в драке в селе Чемодановка и его сестры

Власти Пензенской области окажут помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и погасят взятые им и его сестрой кредиты, сообщил глава региона Иван Белозерцев. «Есть проблема — это 500 тыс. руб., которые он брал в кредит в банке на строительство дома. Я этот кредит поручил в течение 6–10 дней этот погасить»,— сказал господин Белозерцев в ходе поездки в Чемодановку (цитата по ТАСС).

Губернатор пообещал погасить кредит сестры погибшего в размере 400 тыс. руб.

Напомним, около тысячи жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. Это произошло в результате конфликта, который разразился в ночь с четверга на пятницу между русским и цыганским населением села — последствием этого стала смерть местного жителя.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Чемодановка вышла на трассу».