На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Компания «Укртранснафта» за два дня обнаружила и ликвидировала две незаконные врезки в трубопровод «Дружба». Сначала повреждения выявили на второй очереди нефтепровода Броды—Госграница.

Позже в 50 км от предыдущего несанкционированного подключения к трубопроводу специалисты компании обнаружили еще одно «злонамеренное повреждение». «Аварийные бригады компании ликвидировали несанкционированное вмешательство в работу нефтепровода»,— сообщили в «Укртранснафте».