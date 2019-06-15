ЦОДД сообщил об уменьшении количества угонов автомобилей в Москве в три раза

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил, что благодаря камерам в Москве случаев угона автомобилей стало в три раза меньше. По данным центра, в день каждая проезжающая по Москве машина попадает в объективы 14 камер.

«Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Оч. полезно для понимания транспортных потоков»,— говорится в сообщении.

Ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил первый в России рейтинг угонозащищенности автомобилей. Для проверки были выбраны десять моделей и данные о количестве продаж, проникновении страхования и угоняемости.

Напомним, на улицах Москвы впервые появились так называемые активные муляжи комплексов автоматической фиксации нарушений. 335 млн руб. планировалось потратить на установку 400 камер, способных считывать госномер машины и передавать информацию в полицию. Нарушения ПДД при этом фиксироваться не будут, данные необходимы МВД для розыска угнанных автомобилей.

Подробнее о камерах — в материале “Ъ” «Москва закупает противоугонные устройства».