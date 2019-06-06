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Страховщики представили рейтинг угонозащищенности автомобилей

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил первый в России рейтинг угонозащищенности автомобилей.

Для проверки были выбраны десять моделей и данные о количестве продаж, проникновении страхования и угоняемости. При формировании рейтинга модели получали баллы, максимально возможный — 1000

Рейтинг угонозащищенности автомобилей:

  1. Land Rover Range Rover — 740,
  2. Toyota Camry — 614,
  3. Volkswagen Tiguan — 608,
  4. Skoda Rapid — 586,
  5. Kia Rio — 577,
  6. Kia Optima — 565,
  7. Toyota Land Cruiser 200 — 545,
  8. Toyota RAV4 — 529,
  9. Hyundai Creta — 444,
  10. Renault Duster — 379.

«Мы убеждены, что публикация рейтинга приведет к тому, что автопроизводители, машины которых показали низкий рейтинг угонозащищенности, примут меры, чтобы повысить степень защиты своих машин от угона», — пояснил вице-президент ВСС Евгений Уфимцев. Союз намерен ежегодно проводить проверку новых моделей, публикуя обновленные данные об угонозащищенности.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве на улицах появится 400 камер для розыска автомобилей.

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