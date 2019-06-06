Страховщики представили рейтинг угонозащищенности автомобилей

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил первый в России рейтинг угонозащищенности автомобилей.
Для проверки были выбраны десять моделей и данные о количестве продаж, проникновении страхования и угоняемости. При формировании рейтинга модели получали баллы, максимально возможный — 1000
Рейтинг угонозащищенности автомобилей:
«Мы убеждены, что публикация рейтинга приведет к тому, что автопроизводители, машины которых показали низкий рейтинг угонозащищенности, примут меры, чтобы повысить степень защиты своих машин от угона», — пояснил вице-президент ВСС Евгений Уфимцев. Союз намерен ежегодно проводить проверку новых моделей, публикуя обновленные данные об угонозащищенности.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве на улицах появится 400 камер для розыска автомобилей.