Страховщики представили рейтинг угонозащищенности автомобилей

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил первый в России рейтинг угонозащищенности автомобилей.

Для проверки были выбраны десять моделей и данные о количестве продаж, проникновении страхования и угоняемости. При формировании рейтинга модели получали баллы, максимально возможный — 1000

Рейтинг угонозащищенности автомобилей:

Land Rover Range Rover — 740, Toyota Camry — 614, Volkswagen Tiguan — 608, Skoda Rapid — 586, Kia Rio — 577, Kia Optima — 565, Toyota Land Cruiser 200 — 545, Toyota RAV4 — 529, Hyundai Creta — 444, Renault Duster — 379.

«Мы убеждены, что публикация рейтинга приведет к тому, что автопроизводители, машины которых показали низкий рейтинг угонозащищенности, примут меры, чтобы повысить степень защиты своих машин от угона», — пояснил вице-президент ВСС Евгений Уфимцев. Союз намерен ежегодно проводить проверку новых моделей, публикуя обновленные данные об угонозащищенности.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве на улицах появится 400 камер для розыска автомобилей.