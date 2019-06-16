Главные новости за выходные 15–16 июня

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР. В пятницу, 14 июня, около тысячи жителей Чемодановки провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. Они требовали установить виновных в убийстве местного жителя, погибшего в ходе массовой драки. В соцсетях писали, что драка произошла между русским и цыганским населением села. Задержаны не менее 15 человек. В селе Чемодановка и двух соседних селах введен запрет на продажу алкоголя. Подробнее

Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра в центра города. Опрос, в ходе которого власти Екатеринбурга планируют выбрать место для храма, планируют провести в середине сентября. Ранее горожане выступили против строительства храма на месте. Как идут поиски места для храма

Директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер сообщила на своей странице в Facebook, что отказалась от участия в выборах в Мосгордуму. Свое решение она объяснила тем, что хочет и готова «видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) — Федермессер». Госпожа Федермессер должна была баллотироваться на выборах в 43-м округе (Хамовники, Арбат и Пресня),— там же, где и юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Интервью Нюты Федермессер

Также по этому округу выдвигаются член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, а также заявившие об участии в гонке 16 июня футболист Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов. О предвыборной программе Дмитрия Булыкина

В воскресенье, 16 июня, на проспекте Сахарова в Москве состоялся согласованный с городскими властями митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Первоначально он планировался как акция поддержки корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по делу о покушении на сбыт наркотиков. После его освобождения организаторы — председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также журналист и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова — изменили название. Полиция оценила количество участников в 1600 человек. По данным корреспондента “Ъ”, в акции приняли участие около 500 человек.

Власти Гонконга приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции на неопределенный период. Документ вызвал протесты, на которые вышли тысячи граждан. Согласно новому закону, в случае его одобрения Гонконг смог бы выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции. Законопроект также предусматривает экстрадицию в Китай любого проживающего или прибывшего на территорию Гонконга гражданина, подозреваемого китайскими властями в совершении преступлений. О ситуации

В субботу прошла первая месса в соборе Парижской Богоматери, пострадавшем в результате апрельского пожара. Ее отслужили архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель церкви («ректор») Патрик Шове. Пожар в соборе произошел 15 апреля, его удалось потушить только спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились. Как собираются восстанавливать собор