Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере около драмтеатра

Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра в центра города. Ранее горожане выступили против строительства храма на месте. Теперь его построят «на достойном ее святости месте», говорится в сообщении на сайте епархии.

«Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния, которого тем не менее не стоило бы исключать»,— говорится в сообщении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины.

Опрос, в ходе которого власти Екатеринбурга планируют выбрать место для строительства храма Святой Екатерины, планируют провести в середине сентября, ориентировочно в третьи выходные месяца. Площадка в сквере у Театра драмы будет исключена из опроса.

Напомним, храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. После того как под строительство был выделен участок в сквере возле драмтеатра, в городе прошли митинги, на которых были задержаны более 100 человек. Екатеринбургские власти сейчас собирают предложения о месте строительства храма.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Святой Екатерине не уступили место».