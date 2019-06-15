Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции из-за протестов

Власти Гонконга приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции на неопределенный период, заявила лидер Специального административного района Китая Карри Лэм на пресс-конференции. Принятие поправки отложили из-за массовых акций протеста, на которые вышли сотни тысяч жителей.

Согласно новому закону, в случае его одобрения Гонконг смог бы выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции. Законопроект также предусматривает экстрадицию в Китай любого проживающего или прибывшего на территорию Гонконга гражданина, подозреваемого китайскими властями в совершении преступлений.

Госпожа Лэм поблагодарила членов правительства, выступавших за принятие поправки. «Наша общая цель — не допустить поляризации и насилия, затрагивающих правоохранительные органы и простых граждан»,— добавила она. Влияние Пекина на принятие решения о приостановке рассмотрения поправки госпожа Лэм отрицает.

В прошлую субботу, 8 июня, в Гонконге прошлая самая массовая акция протеста за последние десять лет: по оценкам организаторов акции, на улицы вышло более 1 млн протестующих. В прошлую среду произошли стычки манифестантов с полицией. На эту субботу был запланирован очередной протестный марш.

Подробнее о крупнейших массовых протестах в Гонконге за все время его перехода под юрисдикцию Пекина читайте в материале «Гонконг просит не выдавать».