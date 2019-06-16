Актер Андрей Соколов идет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь

Российский актер Андрей Соколов планирует участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Он пойдет по тому же 43-у округу, что и юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь, член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин и футболист Дмитрий Булыкин. Ранее по этому округу выдвигалась директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер.

«17 июня известный российский актер и режиссер Андрей Соколов подаст заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы по 43 избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня)»,— сообщили ТАСС в его штабе.

Напомним, Нюта Федермессер 15 июня заявила, что отказывается от участия в выборах из-за большого количества критики в ее адрес. Ранее основатель ФБК Алексей Навальный заявлял, что власть хотела ослабить позиции оппозиционных кандидатов за ее счет и призывал госпожу Федермессер не идти не выборы. 16 июня о своем выдвижении сообщил бывший футболист Дмитрий Булыкин.

Выборы в городской парламент пройдут 8 сентября 2019 года. ВЦИОМ обнародовал итоги опроса, согласно которым 37% москвичей сейчас проголосовали бы за независимого кандидата на выборах в Мосгордуму, 22% — за кандидата от «Единой России», а 20% — за представителя КПРФ.

Почему Нюта Федермессер не стала баллотироваться в Мосгордуму — в публикации “Ъ FM”.

О том, как Дмитрий Булыкин решил попробовать себя в политике, читайте в публикации “Ъ FM”.