Опрос о выборе площадки для храма в Екатеринбурге пройдет в сентябре

Опрос, в ходе которого власти Екатеринбурга планируют выбрать место для строительства храма Святой Екатерины, состоится в середине сентября, ориентировочно в третьи выходные месяца, сообщил ТАСС председатель городской думы Игорь Володин.

«Опрос проведем, ориентировочно, в середине сентября этого года. 8 сентября — Единый день голосования (ЕДГ). Мы не хотим совмещать. На следующие выходные (после ЕДГ) проведем опрос официально»,— сказал он. Господин Володин отметил, что площадка в сквере у Театра драмы будет исключена из опроса.

Сегодня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права строительства храма Святой Екатерины в сквере, который стал местом противостояния с местными жителями. Его планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК.

Напомним, в Екатеринбурге в мае прошли массовые несанкционированные акции из-за планов построить храм. Конфликт удалось погасить после вмешательства президента Владимира Путина: он посоветовал местным властям провести опрос. Мэрия за десять дней собрала более 11 тыс. обращений горожан по альтернативным локациям для объекта, из них был сформирован рейтинговый список из 61 территории.

Рабочая группа, созданная в Екатеринбурге для проведения опроса о храме Святой Екатерины, пока не смогла утвердить шорт-лист альтернативных площадок для строительства церкви. Мэр города Александр Высокинский говорил, что сквер около драмтеатра не исключат из списка до тех пор, пока на это не согласятся инициаторы строительства.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Святой Екатерине не уступили место».