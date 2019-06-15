Центральный Банк России (ЦБ) рассматривает возможность введения собственной цифровой валюты (central bank digital currency), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, для реализации проекта необходимы как зрелость технологий, так и готовность самого общества.

«Сentral bank digital currency не может быть реализована немедленно, но, тем не менее, многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность»,— заявила госпожа Набиуллина (цитата по «Интерфакс»). Также глава ЦБ предложила авторам проекта сравнить и изучить преимущества цифровой валюты центрального банка над другими технологиями, например, системой быстрых платежей.

Присутствие устойчивого спроса на наличный расчет при быстром развитии безналичного госпожа Набиуллина обуславливает тем, что «люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью».

Ранее Сбербанк заявил о временном приостановлении разработки планов по работе с криптовалютой из-за негативного отношения ЦБ.

О том, что такое блокчейн и какие проекты на базе передовой технологии развивает Россия, читайте в материале “Ъ” «Цепная революция».