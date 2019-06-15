Депутат заксобрания края останется под стражей

Депутату Законодательного собрания Пермского края Илье Кузьмину не удалось обжаловать постановление Соликамского суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Вчера Пермский краевой суд рассмотрел жалобу депутата и оставил ее без удовлетворения.

Уголовное дело в отношении господина Кузьмина было возбуждено руководителем СУ СКР по Пермскому краю. Расследование касается предполагаемой инсценировки покушения на жизнь Ильи Кузьмина в феврале этого года. Тогда он заявил, что неизвестный стрелял в него из обреза. В итоге был задержан местный житель Эдуард Мельников. Позже он заявил, что нападение было срежиссировано, а стрелял он холостыми. Силовики считают, что преступление, которое предположительно совершил депутат, привело к тяжелым последствиям.

Сам господин Кузьмин вины в инсценировке не признает, утверждая, что уголовное дело в отношении него политически мотивировано.