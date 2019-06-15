15 июня, суббота
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Депутат заксобрания края останется под стражей

Депутату Законодательного собрания Пермского края Илье Кузьмину не удалось обжаловать постановление Соликамского суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Вчера Пермский краевой суд рассмотрел жалобу депутата и оставил ее без удовлетворения.

Уголовное дело в отношении господина Кузьмина было возбуждено руководителем СУ СКР по Пермскому краю. Расследование касается предполагаемой инсценировки покушения на жизнь Ильи Кузьмина в феврале этого года. Тогда он заявил, что неизвестный стрелял в него из обреза. В итоге был задержан местный житель Эдуард Мельников. Позже он заявил, что нападение было срежиссировано, а стрелял он холостыми. Силовики считают, что преступление, которое предположительно совершил депутат, привело к тяжелым последствиям.

Сам господин Кузьмин вины в инсценировке не признает, утверждая, что уголовное дело в отношении него политически мотивировано.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

партнерский проект

Профиль пользователя