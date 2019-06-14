Бывший табачный дистрибутор Худоян задержан по делу о мошенничестве на $10 млн

Полиция Москвы задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна по обвинению в мошенничестве на $10 млн. «Следователь предъявил Альберту Ашотовичу Худояну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков»,— рассказал его адвокат Александр Карабанов (цитата по ТАСС).

«Вину мой подзащитный не признает и считает, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании ООО "Оптима Девелопмент", собственником которой он является»,— сказал господин Карабанов.

Адвокат рассказал, что уголовное дело было инициировано в интересах бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева и Сергея Говядина. «Мы столкнулись с ситуацией, когда люди, являющиеся фигурантами уголовных дел и имеющие сомнительную репутацию, злоупотребляя правовыми механизмами, пытаются необоснованно завладеть чужим имуществом»,— сказал адвокат (заявление есть в распоряжении “Ъ”).

Тверской суд Москвы изберет меру пресечения господину Худояну 15 июня.