В Госдуму поступили поправки к законопроекту о борьбе с билетной мафией

Сумма компенсации зрителям, которые вернули билеты в театр или музей, будет зависеть от того, сколько времени осталось до мероприятия. Соответствующие поправки поступили ко второму чтению законопроекта о борьбе с билетной мафией, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую. По словам ее словам, второе чтение состоится в ближайшие дни, а сам законопроект должен вступить в силу с 1 сентября.

Полную стоимость компенсируют, если зрители вернет билет на спектакль как минимум за 10 дней до мероприятия, следует из поправок. Если до спектакля осталось от 5 до 10 дней, вернут половину суммы, если от 3 до 5 дней — треть. Что касается случаев, когда зритель вернет билет за день или два до культурного мероприятия, они останутся на усмотрение «организации исполнительских искусств или музея».

Госпожа Ямпольская отметила, что вернуть полную стоимость билета удастся и в других случаях. Например, если зритель пропустил мероприятие по уважительной причине — из-за болезни или смерти члена семьи — и у него есть соответствующие справки. Кроме того в театрах, филармониях и музеях появятся невозвратные билеты — в первую очередь это коснется билетов, которые со скидкой продают пенсионерам и студентам. Ранее Елена Ямпольская говорила, что такие билеты «пачками попадают к спекулянтам и потом расходятся за огромные деньги».

О мерах борьбы с перекупщиками — в материале “Ъ” «Билетным спекулянтам оставляют десятину».