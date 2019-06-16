Плейбой, любитель Диснейленда и информатор ЦРУ Каким был и как умер несостоявшийся лидер Северной Кореи Ким Чен Нам

Старший сын северокорейского лидера Ким Чен Ира, Ким Чен Нам, с 2001 года жил в изгнании, был известен пристрастием к роскоши и охотно общался с прессой. Теперь же об убитом в 2017 году в малайзийском аэропорту брате Ким Чен Ына заговорили и как о возможном информаторе ЦРУ и других спецслужб.

Сын вождя и актрисы

Ким Чен Нам родился 10 мая 1971 года в Пхеньяне. Его матерью была любовница Ким Чен Ира, одна из ведущих актрис Корейской киностудии Сон Хе Рим. Отец Ким Чен Ира, тогдашний лидер КНДР Ким Ир Сен, не одобрял эти отношения. Поэтому первые годы жизни ребенок провел у старшей сестры своей матери. В восемь лет бабушка увезла его в Москву — в 80-е годы Чен Нам учился в московской и женевской школах, выучил английский, немецкий и французский языки.

В 18 лет, в 1988 году, Ким Чен Нам вернулся в Пхеньян. Существование внебрачного сына Ким Чен Ира от Сон Хе Рим в Северной Корее по-прежнему старались держать в тайне — его никогда не упоминали местные СМИ. О его существовании знали в основном представители северокорейской элиты. Как писала в мемуарах его тетя Сон Хе Ран, позже бежавшая из Северной Кореи, его старались держать подальше от Пхеньяна и лишь изредка разрешали посещать город Вонсан, где находилась приморская резиденция семьи Ким.

Хотя некоторые и считали Ким Чен Нама возможным наследником отца, по словам Сон Хе Ран, тот был готов отказаться от сына, наслаждаясь «новой жизнью с новой женой и имея много сыновей и дочерей».

Сам же Ким Чен Нам, которого тетя описывала как «вспыльчивого, чувствительного и одаренного в искусствах», якобы не хотел становиться преемником отца на посту главы КНДР.

Однако в 1998 году Ким Чен Нам получил довольно высокую должность в Министерстве государственной безопасности, а также возглавил Северокорейский компьютерный комитет, отвечающий за развитие в стране IT-отрасли. Он работал над развитием северокорейского «интранета» — внутренней сети, в которую могут входить северокорейские чиновники, студенты и другие граждане КНДР, но которая не имеет прямой связи с интернетом. Тогда Ким Чен Нама стали все чаще рассматривать как возможного будущего руководителя страны.

Во всем виноват Диснейленд

Все изменилось в мае 2001 года, когда Ким Чен Нама арестовали в токийском аэропорту Нарита. Он с двумя женщинами и четырехлетним ребенком (предположительно с женой, служанкой и сыном) направлялся в токийский Диснейленд и пытался въехать в Японию по фальшивому доминиканскому паспорту на имя Пан Сюна (по-китайски «толстый медведь»). В итоге его депортировали в Китай.

Инцидент привел к тому, что Ким Чен Нам впал в немилость в Пхеньяне. Ходили слухи о том, что о его приезде японские власти уведомила мать Ким Чен Ына, Ко Ен Хи, чтобы повысить шансы сына на пост главы КНДР.

Остаток жизни несостоявшийся преемник провел в изгнании, в основном в Макао, где он жил с женой и шестью детьми от разных женщин. Он играл в казино и на игровых автоматах, ходил в дорогие рестораны, любил дорогие часы, сигары и вино, выкладывал в Facebook свои фотографии в казино и на курортах. Ким Чен Нам часто ездил в Европу, особенно в Париж, и владел домами в Сингапуре и Пекине (где, по некоторым данным, жила еще одна его семья).

Изгнанник охотно общался с журналистами, в том числе японскими, которые не раз перехватывали его в аэропортах и отелях по всей Юго-Восточной Азии. Вид он при этом имел подчеркнуто «не северокорейский» — носил джинсы, кожаные куртки, мокасины, солнечные очки, ходил с небрежной «трехдневной» щетиной.

Ким Чен Нам неоднократно подчеркивал, что не претендует на пост главы КНДР.

Еще до смерти Ким Чен Ира, в 2009 году, он ответил японскому телеканалу: «Разве я был бы одет так, если бы хотел стать преемником?»

Одет в тот момент он был в спортивные штаны.

При этом несколько раз в беседах с журналистами он высказывал критические замечания по отношению к северокорейскому режиму. Например, о легитимности системы по сути наследственной передачи власти, а также о том, что гнев отца был вызван отнюдь не происшествием 2001 года, а его поддержкой рыночных реформ. Однажды он даже сказал, что для КНДР пришло время провести реформы и стать более открытым, как это сделал Китай.

Ким Чен Нам довольно критически высказывался о брате. «У меня есть сомнения, насколько в состоянии править человек, всего два года готовившийся к тому, чтобы стать лидером»,— заявил он как-то японским журналистам.

Под защитой США и Китая

По неофициальным данным, в Северной Корее Ким Чен Нам с 2001 года побывал лишь однажды — в 2011 году, на похоронах отца. Как писал американский эксперт по Северной Корее и автор книги «Северокорейский карточный домик» Кен Гаузе, в своем завещании Ким Чен Ир призывал Ким Чен Ына оставить старшего брата в покое и не преследовать его в изгнании. Однако нынешний лидер Северной Кореи был настроен по отношению к родственнику довольно враждебно. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на данные южнокорейской разведки, еще в 2009 году, Ким Чен Ын, возглавлявший тогда Министерство госбезопасности, приказал совершить налет на один из домов брата.

Некоторые исследователи считают, что даже в изгнании Ким Чен Нам не порвал все связи с семьей и северокорейскими властями. Он получал, по крайней мере в течение долгого времени, деньги из Пхеньяна. А также считался своеобразным торговым представителем северокорейской элиты за рубежом, помогая с приобретением предметов роскоши и других товаров. Но, по данным корееведа Андрея Ланькова, после прихода к власти брата Ким Чен Нам был полностью отстранен от денежных потоков.

Возможно, это было связано с поддержкой китайских властей. Ким Чен Нам владел домом в Пекине и безбедно жил в контролируемом Китаем Макао. Китайское руководство, по некоторым данным, рассматривало его в качестве возможной альтернативы брату и гарантировало его безопасность.

По некоторым данным, власти США также некоторое время рассматривали его в качестве возможного преемника Ким Чен Ына. Но впоследствии спецслужбы пришли к выводу, что он не подходит для этой роли. С предложениями создать своего рода правительство в изгнании к нему обращались и некоторые северокорейские перебежчики.

Такая информация сама по себе уже могла подтолкнуть власти КНДР к действиям.

С Ким Чен Намом часто видели двух телохранителей. Он опасался, что его могут похитить северокорейские спецслужбы.

В 2013 году положение Ким Чен Нама ухудшилось. На родине был казнен его дядя, заместитель главы Госкомитета обороны Чан Сон Тхэк, нередко ссужавший племянника деньгами. По словам Энтони Сахакяна, который был одноклассником Ким Чен Нама в швейцарской школе и поддерживал с ним связь, тот сам зарабатывал себе на жизнь и не получал деньги от семьи Ким. В свой последний приезд в Женеву он якобы остановился в квартире, забронированной через Airbnb.

Нехватка денег в последние годы в числе прочего могла подтолкнуть Ким Чен Нама к сотрудничеству с западными разведками.

Нервно-паралитический розыгрыш

13 февраля 2017 года Ким Чен Нам, которому тогда было 45 лет, стоял у стойки регистрации в аэропорту Куала-Лумпура, собираясь лететь в Макао (кстати, снова по поддельному паспорту). К нему подошли две женщины. Одна отвлекла его, а другая приложила к лицу платок. Как выяснилось впоследствии, он был пропитан быстродействующим нервно-паралитическим веществом VX.

Ким Чен Нам умер в машине скорой помощи. Как пишет The Washington Post, позже при нем нашли 12 флаконов противоядий, в том числе и против VX. До сих пор неизвестно, почему он не смог им воспользоваться.

В прошлом году напавшие были приговорены малайзийским судом к трем годам лишения свободы.

Женщины утверждали, что их наняли для телешоу-розыгрыша двое мужчин, «выглядящих как японцы или корейцы». За эту работу им якобы заплатили $90.

Власти Малайзии подозревали в причастности к убийству нескольких северокорейцев, находившихся тогда в Малайзии. Большинство экспертов уверены, что за убийством стоят власти КНДР. В марте прошлого года США ввели в отношении Северной Кореи дополнительные санкции за применение химического оружия для убийства Ким Чен Нама.

На этой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Ким Чен Нам сотрудничал с ЦРУ и в Малайзии встречался с ее представителями. По данным источников, он мог также сотрудничать с китайскими и южнокорейскими спецслужбами.

Северная Корея — одна из самых сложных целей для любой разведки. Возможность получить столь высокопоставленного (хоть и в прошлом) информатора наверняка интересовала многие разведки. «После смерти Ким Чен Ира у американского правительства было очень мало данных по Ким Чен Ыну, так что хватались за любую информацию. Беседы с его братом могли представлять большой интерес»,— считает бывший заместитель начальника отдела ЦРУ по Корее Брюс Клингнер.

Яна Рождественская