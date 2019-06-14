Определено меню банкета к Пятому всемирному курултаю башкир

Госкомитет по торговле Башкирии закажет казенному предприятию «Комбинат питания» организацию на 28 июня двух банкетов для участников Пятого всемирного курултая башкир. Комбинат был отобран на тендере комитета, став его единственным участником. Стоимость обеда на 770 человек и ужина на 600 человек в конгресс-холле Торатау» составит 1 млн 96 тыс. руб., следует из сообщения на портале госзакупок.

В меню включены блюда европейской и башкирской кухни, например, борщ с черносливом и грибами, салат из свежих овощей с имбирным соусом, антрекот с помидорами и сыром, уха из семги и судака, кыздырма (жаркое) из конины с картофелем и розмарином, салат с индейкой. Кроме того, на столах, украшенных композициями из живых цветов должен быть сыровяленный казы (колбаса), бастурма и отварной казылык. На десерт планируется медовое пирожное, яблоко в творожном тесте, запеченное с кызыл эремсеком (красным творогом) и шариком калинового мороженого. Из напитков гостям должны быть предложены чай, морс клюквенный, итальянское белое сухое и красное вино.

Дарья Кучеренко