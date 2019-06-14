В Кировской области запустили вторую очередь завода Holz House по производству домов

В Кировском моногороде Лузе открыли цех по древообработке в рамках второй очереди завода по производству домов из клееного бруса и пиломатериалов компании Holz House. Строительство велось в рамках инвестсоглашения, сообщает пресс-служба областного правительства. До конца года в бюджет региона благодаря проекту должно поступить до 70 млн руб. налогов.

Напомним, строительство завода состоит из трех этапов, первую очередь запустили в 2017 году. По окончании работ мощность завода должна составить 17 тыс. куб. м домов из клееного бруса, 73 тыс. куб. м обрезных пиломатериалов и 60 тыс. куб. м топливной щепы в год. Сообщалось, что инвестиции в проект составят более 430 млн руб. Изначально предполагалось завершить строительство к концу 2018 года.

Развитие инфраструктуры Лузы правительство Кировской области и Holz House осуществляют совместно с Фондом развития моногородов, который выдал компании заем для нового завода. Инвестор также планирует запустить линию по глубокой переработке отходов деревообработки – производству топливных пеллет. Фонд готов рассмотреть возможность предоставления Holz House льготного беспроцентного займа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хольц Хаус» было зарегистрировано в Кировской области в 2008 году. Уставный капитал составляет 20 млн руб., основной вид деятельности – производство сборных деревянных строений. Гендиректором предприятия является Николай Юферев, бенефициаром – Леонид Юферев. По итогам 2017 года при выручке в 293,8 млн руб. прибыль компании составила 23 млн руб.

Анастасия Еремина