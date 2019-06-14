Подозреваемый в мошенничестве соучредитель КПК «Ай» имитировал смерть

Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали в Дуванском районе Башкирии соучредителя кредитного потребительского кооператива «Ай» Айдара Гиматова, обвиняемого в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, руководство организации, развернувшей деятельность в Дуванском, Кигинском и Салаватском районах республики, обмануло около 70 граждан на сумму 22 млн руб. Средства, поступившие на счет КПК, были сняты подозреваемым, который расписался за вкладчиков в финансовых документах, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Айдар Гиматов с 2017 года находился в федеральном розыске. Его родственники обращались с заявлением о его исчезновении: на берегу реки были найдены его вещи, но версия несчастного случая на воде не подтвердилась, отмечают в МВД. Подозреваемый был найден в пустующем доме одной из деревень Дуванского района. Суд постановил взять его под арест.

КПК «Ай», по данным kartoteka.ru, был образован в 2012 году несколькими физлицами и сельхозпредприятием «Урал-сервис» (принадлежит Радису Билалову, владеет долей 25%). У Айдара Гиматова — 15% уставного капитала.

Ирина Самойлова