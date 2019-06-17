Очаг стабильности

Каждый год оправдательных приговоров по антинаркотическим статьям не больше 0,02 процента. (Количество осужденных и оправданных по антинаркотическим статьям)
Всего осуждено:
2009 год – 105 415 человек
2010 – 105 095
2011 – 103 580
2012 – 106 393
2013 – 109 167
2014 – 114 471
2015 – 114 543
2016 – 103 671
2017 – 103 908
2018 – 92 528
2018 год
За хранение наркотиков — 69 372
За сбыт — 18 836
Оправданы – 27 человек
2017 год
За хранение – 80 034
За сбыт – 17 947
Оправданы – 53 человека
2016 год
За хранение – 79 919
За сбыт – 21 265
Оправданы – 27 человек
2015 год
За хранение – 88 983
За сбыт - 21 829
Оправданы – 19 человек
2014 год
За хранение - 88 462
За сбыт - 20 714
Статистика оправдательных приговоров не велась
Источник: Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации
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