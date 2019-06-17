Очаг стабильности

Каждый год оправдательных приговоров по антинаркотическим статьям не больше 0,02 процента. (Количество осужденных и оправданных по антинаркотическим статьям)

Всего осуждено:

2009 год – 105 415 человек

2010 – 105 095

2011 – 103 580

2012 – 106 393

2013 – 109 167

2014 – 114 471

2015 – 114 543

2016 – 103 671

2017 – 103 908

2018 – 92 528

2018 год

За хранение наркотиков — 69 372

За сбыт — 18 836

Оправданы – 27 человек

2017 год

За хранение – 80 034

За сбыт – 17 947

Оправданы – 53 человека

2016 год

За хранение – 79 919

За сбыт – 21 265

Оправданы – 27 человек

2015 год

За хранение – 88 983

За сбыт - 21 829

Оправданы – 19 человек

2014 год

За хранение - 88 462

За сбыт - 20 714

Статистика оправдательных приговоров не велась

Источник: Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации