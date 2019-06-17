«Необходимо изменение законодательства»

В Госдуме предлагают смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Поправки будут внесены в нижнюю палату до конца июня. «Огоньку» разъяснил детали эксперт Института прав человека Арсений Левинсон, который участвовал в разработке поправок.

Рабочая группа по реформированию антинаркотического законодательства в Госдуме работает над смягчением 228-й статьи с начала этого года. Еще в 2015 году президент дал поручение привести часть 2 статьи 228 (приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ в крупном размере) «в соответствие со степенью ее общественной опасности». Сейчас 2-я часть 228-й статьи предусматривает уголовную ответственность от 3 до 10 лет, мы предлагаем ограничить наказание до 5 лет, чтобы это считалось не тяжким преступлением, а преступлением средней тяжести. Это очень важно. Тысячи людей ежегодно отправляются в места лишения свободы по этой статье. В основном впервые судимые — студенты, молодые матери, люди с семьями. И, конечно, такие огромные сроки за хранение на самом деле очень небольшого количества наркотиков несоизмеримы с общественной опасностью, которую оно может представлять.

Я 10 лет работаю в сфере юридической защиты тех, кого обвиняют по 228-й статье. В последнее время приговоры становятся все строже. Если еще пять лет назад обычный срок, например, за сбыт наркотиков был 7–8 лет, то уже сейчас 10–11 лет лишения свободы. Сроки — как за убийство. При этом правоохранительные органы легко фальсифицируют такие дела. В моей практике я регулярно сталкиваюсь с подбросом наркотиков полицией. Только за последнее время у меня было 4 обращения по таким делам. Это остается незамеченным обществом, не вызывает резонанса. Потому что чаще всего жертвами произвола полиции становятся наркопотребители, люди иногда маргинализированные, до которых никому дела нет, никто не считает нужным защищать их от произвола полиции. Однако жертвами 228-й статьи могут стать не только наркозависимые лица — кто угодно. Под следствием сейчас, например, находятся Артем и Лия Милушкины. Их обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере (как и Ивана Голунова), а доказательством вины следствие считает показания третьих лиц. При этом наркотиков в доме у семьи не нашли…

Чтобы изменить ситуацию, нам необходимо кардинально пересмотреть антинаркотическое законодательство. Огромные ресурсы, которые сейчас тратятся на борьбу с наркопотребителями и низкоуровневыми распространителями, нужно переориентировать на борьбу с действительно крупными участниками преступного сообщества. Ведь самое крупное «преступное сообщество», которое поймала наркополиция за все время своего существования, занималось ввозом в Россию… кондитерского мака. Там было около 10 обвиняемых. В прошлом году их всех оправдали. Вот пример, как борьба с наркотрафиком подменяется очковтирательством.