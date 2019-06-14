Пресс-секретарь Белого дома США покидает пост

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет пост в конце июня. Причины ее ухода не называются. Господин Трамп отозвался о работе пресс-секретаря положительно и выразил надежду, что она будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

«После трех с половиной лет наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и вернется домой в Арканзас. Она очень особенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу!» — написал президент США в Twitter.

Госпожа Сандерс в ответ поблагодарила Дональда Трампа и написала, что «любит президента и свою работу».

Сара Сандерс заняла должность пресс-секретаря в июле 2017 года. На этом посту она сменила Шона Спайсера, проработавшего пресс-секретарем полгода. Сам он рассказывал, что решение об уходе было принято им в интересах всей администрации президента США.