РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Россия и Евросоюз намерены отказаться от расчетов в долларах из-за торговых разногласий с США, сообщил пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров. Для перехода на расчеты в национальных валютах в ближайшее время будет сформирована рабочая группа.

В четверг Антон Силуанов провел рабочую встречу с зампредом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. «В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС»,— рассказал господин Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Для продолжения диалога будет сформирована рабочая группа, которая выработает практические шаги по переходу на расчеты в рублях и евро.

Правительство России еще в октябре 2018 года заявляло, что прорабатывает вопрос о снижении зависимости российской экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах. Дедолларизация призвана смягчить удар, если новые санкции будут нацелены на российскую финансовую систему.

Подробнее о дедолларизации — в материале “Ъ” «По законам санкционного времени».