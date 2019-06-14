Дума веников не вяжет

Депутаты нижегородской думы предлагают муниципальному предприятию (МП) «Нижегородские бани» топить печи дровами, которые остаются после санитарных рубок деревьев в городских скверах, а также заключить контракты на обслуживание сотрудников других муниципальных организаций и воинских частей. Таким образом, полагают они, можно сократить затраты на энергоресурсы — основной статьи расходов «Нижегородских бань» и привлечь новых клиентов, число которых ежегодно сокращается. Руководство предприятия, чья прибыль по итогам 2018 года составила 300 тыс. руб., в борьбе за клиентов планирует переформатировать бани в центры ­досуга.



МП «Нижегородские бани» ежегодно теряет 6–9% клиентов. Людей старшего поколения, для которых посещение общественных городских бань является своеобразным ритуалом, становится все меньше, рассказал “Ъ-Приволжье” директор предприятия Сергей Мольков после заседания комиссии по городскому хозяйству в думе Нижнего Новгорода. Молодые нижегородцы предпочитают баням сауны и хамамы, расположенные в фитнес-центрах. Депутатам Сергей Мольков сообщил, что в 2018 году услугами муниципальных бань воспользовались 460 тыс. человек, из которых 199 тыс. — льготники. Выручка предприятия за год составила 124,7 млн руб., расходы — 124,4 млн руб., чистая прибыль — 300 тыс. руб. В структуре доходов почти 70% составили средства, полученные от продажи билетов, 17,7% — субсидии из городского бюджета, благодаря которым и была получена небольшая прибыль предприятия. Остальные поступления были обеспечены за счет сдачи помещений в аренду и продажи сопутствующих товаров и услуг. Самой большой статьей расходов (37,8%) стал фонд оплаты труда, еще 26,2% — затраты на энергоресурсы. По итогам года дебиторская задолженность предприятия составила 3,7 млн руб., кредиторская –55,5 млн руб. Больше всего долгов у «Нижегородских бань» накоплено перед «Теплоэнерго» и нижегородским водоканалом. По словам Сергея Молькова, наряду с постепенным оттоком посетителей еще одной проблемой муниципальных бань является сезонность их работы. Летом количество посетителей падает сильнее, в результате чего предприятие испытывает «ярко выраженный финансовый голод», пожаловался его ­руководитель.

В ходе обсуждения вопроса глава комиссии Владимир Аношкин заявил, что его «осенило», и предложил ради экономии средств на энергоресурсах топить бани дровами, которые остаются после санитарных рубок деревьев в городских скверах и парках. «Мы платим деньги за вывоз этих дров на свалку, а можем топить ими муниципальные бани», — предложил депутат. Его инициативу раскритиковал вице-спикер городской думы Николай Сатаев, сам некоторое время назад возглавлявший «Нижегородские бани». Он пояснил, что дровяные печи в банях можно топить только березовыми или дубовыми дровами: «Тополь, ель или сосна не дают необходимого жара, но при этом производят много сажи, забивающей дымоходы, в результате появятся дополнительные затраты на трубочистов». Тогда господин Аношкин предложил банщикам поискать новых клиентов среди коллег по коммунальному цеху: «Работники тех же "Теплоэнерго" и Нижегородского водоканала в любую погоду лезут в воду и грязь, ремонтируют свои трубы. Можно попробовать заключить с ними договор на обслуживание. Кроме того, можно провести переговоры с воинскими частями, расположенными в городе. Возможно, не у всех из них есть свои бани, и можно сделать им соответствующее ­предложение».

Замглавы города Виктор Сдобняков заявил, что муниципальным баням необходимо менять концепцию обслуживания: «Практика такова, что бани уходят только от функции помыва. Им необходимо развиваться по новой траектории. Есть, к примеру, интересный опыт "Ижевских терм", где общественная баня переформатирована в центр досуга. Аналогичный проект можно было бы опробовать на Ковалихинских банях (входит в МП "Нижегородские бани")». Господин Мольков ответил, что подобный проект для Ковалихинских бань уже разрабатывается: до конца июля он должен быть готов и будет представлен на обсуждение. Директор МП заверил, что внедрение новых форм банного обслуживания не отменяет социальной функции предприятия — обслуживание льготных категорий граждан будет сохранено.

По итогам заседания депутаты одобрили доклад Сергея Молькова и посоветовали ему сформировать свое видение развития городских бань, в том числе и в рамках возможной концессии.

Андрей Репин