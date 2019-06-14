Из отпуска в отставку

В петербургских ГУПах продолжаются отставки: должность гендиректора ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» покинет Игорь Федоров. На следующей неделе исполняющим обязанности главы предприятия будет назначен Иван Болтенков, работавший ранее заместителем председателя городского комитета по тарифам и в Администрации президента РФ. Аналитики связывают обновление руководства в ГУПах с решением властей практически не индексировать тарифы летом, которое свидетельствует о том, что городские поставщики имеют завышенные тарифы и им надо работать эффективнее.

Иван Болтенков будет назначен 17 июня первым замглавы ГУП «ТЭК» и на время отпуска действующего гендиректора Игоря Федорова станет исполнять его обязанности, рассказали “Ъ” в комитете по энергетике. Контракт господина Федорова истекает в августе, после отпуска он не планирует его продлевать, сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУП «ТЭК». Основным претендентом на пост главы предприятия сейчас считается господин Болтенков. Сам он отказался от комментариев до официального вступления в должность.

Господин Болтенков долгое время работал в петербургской администрации. С 2009 по 2015 год он занимал должность первого заместителя председателя комитета по тарифам, курируя работу ГУП «ТЭК», ПАО «ТГК-1», ПАО «Ленэнерго», ГУП «Водоканал СПб» и других монополистов. Из Смольного господин Болтенков перешел на работу в Администрацию президента РФ на должность заместителя начальника по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Однако спустя год господин Болтенков лишился поста на фоне кризиса в Абхазии. В 2018 году Иван Болтенков был назначен заместителем губернатора Ненецкого автономного округа, где работал до сих пор.

Игорь Федоров работает в ГУП «ТЭК» с 2014 года, он считался человеком, близким к экс-губернатору Георгию Полтавченко, поэтому смена руководства предприятия после отставки губернатора была ожидаема для всех игроков городского энергорынка. Тем не менее господин Федоров сделал из ГУП «ТЭК» стабильно прибыльное предприятие. В 2018 году ГУП «ТЭК СПб» были достигнуты наилучшие показатели за последние семь лет: чистая прибыль предприятия составила 286 млн рублей, EBITDA — почти 7 млрд рублей. Объем финансирования всех производственных программ ГУП «ТЭК» за последние пять лет вырос более чем в два раза — до 8,5 млрд рублей в 2018 году. Эти вложения позволили компании завершить работы и ввести в эксплуатацию в прошлом году более 230 объектов теплоснабжения на котельных, центральных тепловых пунктах (ЦТП) и тепловых сетях, а также осуществить перекладку и строительство 140 км тепловых сетей. Процент собираемости платежей с населения увеличился при господине Федорове с 98% в 2014 году до 102% в 2018-м.

Отметим, это не первая отставка руководителя ГУПа при новой администрации. В марте был уволен гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков — на фоне финансовых нарушений предприятия, которые выявила Контрольно-счетная палата. Глава «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что смена руководства ГУП «ТЭК», по большому счету, связана с решением властей практически не индексировать тарифы на энергоносители, которое было принято в преддверии выборов губернатора и свидетельствовало о том, что городские поставщики имеют завышенные тарифы. «Нужны новые кадры, которые продемонстрируют способность работать по тем тарифам, которые установили власти в предвыборный период. Логично, что должна произойти смена руководства»,— отметил он.

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Алексей Кириченко