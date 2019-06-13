Минобрнауки объявило новый конкурс мегагрантов

Как стало известно “Ъ”, в четверг, 13 июня, Министерство науки и высшего образования РФ официально объявило новый, седьмой по счету конкурс мегагрантов. Соответствующие документы будут в ближайшее время опубликованы на сайте ведомства.

Правительство планирует выделить гранты размером до 90 млн руб. каждый на проведение научных исследований в 2019–2021 годах. На грант могут претендовать российские вузы и научные организации совместно с иностранными или российскими ведущими учеными. Как указывают в Минобрнауки, гранты должны быть потрачены на «создание исследовательских лабораторий мирового уровня», «получение прорывных научных результатов», «решение конкретных задач в рамках направлений, определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», и «подготовку высококвалифицированных кадров».

Прием заявок продлится до 1 августа 2019 года, итоги конкурса министерство планирует подвести до 1 ноября 2019 года.

Напомним, конкурс мегагрантов — часть программы поддержки российской науки, запущенной в 2010 году Владимиром Путиным. Тогда правительство выделило 12 млрд руб. для привлечения в страну известных зарубежных ученых, которые должны были создать в России современные лаборатории. Максимальный размер гранта составлял 150 млн руб. По валютному курсу семилетней давности это была большая сумма даже для иностранцев, поэтому программу и назвали мегагрантами.

В мае 2019 года глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков подвел предварительные итоги программы. По его словам, с 2010 года на средства мегагрантов в России было создано 236 лабораторий международного класса, возглавляемых ведущими в своей области учеными со всего мира. При этом более половины сотрудников этих лабораторий — молодые ученые в возрасте до 39 лет. Министр заявил, что «ежегодно порядка 2 тыс. молодых исследователей проходят через научную школу жизни лабораторий мегагрантов. Так, в 2018 году эта цифра составила 2490 человек». Только в 2018 году участниками программы мегагрантов было подготовлено и опубликовано более 1,5 тыс. статей, монографий, учебников, сообщил глава Минобрнауки.

О том, как Владимир Путин в мае встречался с молодыми учеными и получателями мегагрантов, читайте в публикации “Ъ” «Наука поддержать».

Александр Черных