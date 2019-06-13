«ВКонтакте» разрешила продавать сообщества

«ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, следует из правил пользования сайтом. В соцсети заявили, что не будут выступать гарантом сделки, и посоветовали пользователям быть внимательнее: задавать вопросы юристам, заключать договоры и проверять, привязано ли сообщество к юридическому лицу.

«Мы знаем, что вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц — и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как вам это угодно. Поэтому мы снимаем запрет на продажу сообществ и обновляем пункты 5.13.2 и 6.3.13 в правилах "ВКонтакте"»,— говорится в сообщении «ВКонтакте».

В мае 2019 года «ВКонтакте» разрешила в тестовом режиме привязывать к юрлицу сообщества от 10 тыс. подписчиков. В перспективе это поможет продавать сообщества и разрешать спорные вопросы между основателями паблика.