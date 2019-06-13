Цукерберг может быть причастен к проблемам Facebook с защитой данных

Глава Facebook Марк Цукерберг может иметь непосредственное отношение к проблемам соцсети с безопасностью личных данных пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В процессе сбора внутренней информации, необходимой для продолжающегося расследования федеральных властей по факту возможного нарушения закона о прайвеси, были обнаружены несколько электронных писем топ-менеджеров Facebook, которые могут свидетельствовать о том, что Марк Цукерберг не так уж стремился защищать данные пользователей.

Эти письма датированы 2012 годом, когда Федеральная комиссия по торговле США (FTC) выпустила указ о необходимости обеспечения конфиденциальности личных данных пользователей соцсетей. Однако, по данным источников, из писем очевидно, в частности, что топ-менеджеры и лично Марк Цукерберг предпочли «не делать соблюдение требований FTC приоритетной задачей» компании. По словам осведомленных источников, если эти письма будут обнародованы, Facebook будет нанесен ущерб. Этим источники и объясняют стремление Facebook скорее урегулировать претензии FTC в рамках начатого в 2018 году расследования по факту утечки личных данных более 50 млн пользователей Facebook через британскую компанию Cambridge Analytica.

Подробнее об утечке читайте в публикации “Ъ”.

Алена Миклашевская