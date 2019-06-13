Ленобласть планирует вдвое увеличить экспорт продуктов питания к 2024 году

Власти Ленинградской области намерены к 2024 году вдвое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Согласно предварительным расчетам, через пять лет объем поставок за рубеж по этому направлению составит $496 млн, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, по словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, по плану, в 2024 году с территории региона должно экспортироваться 2 млн тонн зерна.

В настоящий момент основу пищевого экспорта Ленобласти составляет готовая продукция из привозного сырья: чай и кофе. По итогам 2018 года объем экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия из Ленобласти составил $212,87 млн — на 31% больше, чем годом ранее.