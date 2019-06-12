Uber начнет тестировать доставку еды беспилотниками в этом году

Сервис онлайн-заказов такси Uber приступит к тестированию доставки еды с помощью БПЛА уже в этом году, об этом компания сообщила в среду во время конференции Elevate Summit, которую Uber проводит в Вашингтоне. Недавно Федеральное управление гражданской авиации США дало Uber разрешение на тестирование такой доставки в городе Сан-Диего в Калифорнии. Первые такие тестирования уже были проведены в партнерстве с McDonald’s, теперь Uber собирается запустить более широкое тестирование такого варианта с участием разных кафе и ресторанов.

Uber не собирается направлять беспилотники непосредственно к людям, заказавшим еду: БПЛА с едой будут прилетать на специальные пункты, откуда их будут забирать курьеры Uber Eats и довозить до заказчика. В Uber говорят о том, что использование беспилотников сделает доставку заказов более быстрой и дешевой — в том случае, когда на доставку по земле уходит 21 минута, доставка по воздуху занимает всего 7 минут.

На прошлой неделе онлайн-ритейлер Amazon также заявил, что он начнет доставлять товары с помощью БПЛА уже в течение нескольких месяцев.

Яна Рождественская