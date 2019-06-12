Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»

Вашингтон не направил никаких «сигналов» о деталях возможной встречи президентов США и России на саммите G20 в японской Осаке, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, если встреча и состоится, то, скорее всего, «на ногах».

«Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей. Но контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия»,— сказал господин Рябков, комментируя слова советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона о встрече двух президентов на G20.

«С американской стороны пока не было никаких импульсов на этот счет»,— сказал господин Рябков. Он отметил, что импульсы должны поступать именно с американской стороны. По словам замглавы МИД РФ конкретики по встрече нет вообще.

Ранее господин Болтон сообщил, что США ожидают встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на G20. О чем именно господин Трамп хочет поговорить с Владимиром Путиным, он не уточнил.

Напомним, саммит «большой двадцатки» будет проходить в японском городе Осака с 28 по 29 июня. До этого уже обсуждалось, что на нем могут встретиться президенты США и России: этот вопрос затрагивали 14 мая на переговорах в Сочи президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва ожидает от Вашингтона предложения по новой встрече господ Путина и Трампа.

Как проходила встреча Владимира Путина и Майка Помпео — в материале “Ъ” «Грудой тел, суматохой явлений день отошел».