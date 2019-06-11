Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Осаке

Американская сторона ожидает, что президент США Дональд Трамп встретится на саммите G20 со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это дает возможности встретиться по важным вопросам в потенциально важное время»,— отметил советник господина Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время конференции финансовых менеджеров в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).

О чем именно господин Трамп хочет поговорить с Владимиром Путиным, не уточняется.

Напомним, саммит «большой двадцатки» будет проходить в японском городе Осака с 28 по 29 июня. До этого уже обсуждалось, что на нем могут встретиться президенты США и России: этот вопрос затрагивали 14 мая на переговорах в Сочи президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва ожидает от Вашингтона предложения по новой встрече господ Путина и Трампа.

Как проходила встреча Владимира Путина и Майка Помпео — в материале “Ъ” «Грудой тел, суматохой явлений день отошел».