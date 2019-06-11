«Выход Ивана Голунова встретили феерическими овациями»

Иван Голунов свободен: журналисты, которые несколько часов ждали его у здания Главного следственного управления МВД, встретили его овациями. Корреспондент «Ъ FM» Виктория Феофанова — о первых заявлениях освобожденного спецкорреспондента «Медузы».

— Мы уже слышали первую реакцию — это аплодисменты. Что было потом? Ответил ли Иван на какие-то вопросы журналистов?

— Да, журналисты встретили, естественно, выход Ивана Голунова феерическими овациями, собственно, мы больше трех часов ждали, когда же его отпустят. На вопрос, почему все было так долго, Иван отметил, что это просто процесс заполнения документов — он не так прост. У него в руках была коробка, в которой были его джинсы, в которых его задержали, и именно с них брали экспертизу. Он сказал, что теперь у него будет возможность их снова надеть. А также у него была в руках газета «Петровка, 38».

Он выразил надежду, что никто не окажется в такой же ситуации, как и он. Эмоции, конечно, переполняли всех, кто здесь находился, и особенно Ивана Голунова.

Он даже пустил скупую мужскую слезу, потому что не ожидал такого уровня поддержки от коллег.

Также он отметил, что ему еще придется очень много работать, чтобы оправдать доверие всех тех журналистов и людей, которые за него в этой ситуации заступились. Что касается марша, по мнению Голунова лучше провести время с друзьями, с семьей, чем выходить на такие акции. Кроме того, он несколько раз повторил, что до сих пор не может поверить в освобождение и, когда ехал сюда, ожидал каких-то дальнейших следственных действий, а не того, что его отпустят из-под домашнего ареста.

— Адвокат Ивана Голунова совершенно четко дал понять, что теперь будет следить за тем, чтобы расследование продолжалось, но уже в отношении тех, кто сфальсифицировали дело против Ивана Голунова?

— Да, все так. Действительно, за этим делом будет следить не только его адвокат, но и все журналисты. По крайней мере, большинство из тех, с кем мне удалось пообщаться, будут наблюдать за тем, как будет проходить расследование в отношении сотрудников правоохранительных органов.

— Вика, правильно ли я понимаю, что Иван снова поехал домой, но уже свободным человеком, без браслетов и трекеров?

— Да, все правильно.

Беседовал Марат Кашин